來稿｜特首中東之行成果豐碩　大開營商方便之門

來稿作者：莊子雄



特首上星期率領香港及內地高級別商貿代表團訪問卡塔爾和科威特兩個中東國家，筆者有幸代表工總獲邀參與其中，並在特區政府和貿發局的悉心組織及安排下拜訪了卡塔爾、科威特商會、金融機構、參觀企業和博物館等。過去港商及內地企業對兩地的市場認識不深，今次代表團讓隨團成員更了解當地歷史、發展背景、近年金融貿易、創科發展和市場情況，並促進港商及內地企業與兩地建立聯繫和合作。

中東正值經濟轉型 發展潛力無限

卡塔爾和科威特兩地過去的經濟發展相對依賴石油相關產業，但近年兩地政府分別提出「2030國家願景」與「2035國家願景」，積極推動經濟轉型和多元發展，並聚焦智慧城市、可再生能源與高端製造等新興產業，與香港推動的新型工業化高度契合，今次中東之行相信能為中東方面的投資進入香港及內地市場鋪橋搭路。同時，縱觀現時國際經貿局勢複雜，港商和內地企業有需要開拓更多新興市場，以分散營商風險，筆者認為今次中東之行能進一步建立和鞏固我們與海灣合作委員會（海合會）國家的關係，為未來港商及內地企業進入當地市場打好根基。

今次中東之行促成訪問團成員與卡塔爾和科威特達成了共59份合作備忘錄和協議，涵蓋有關經貿、科技及貨物通關與流動等範疇，反映當地政府及業界都十分歡迎與港商和內地企業開展合作關係。工總在行程中亦與卡塔爾工商會（Qatar Chamber of Commerce & Industry）及科威特工商會（Kuwait Chamber of Commerce & Industry）簽署合作備忘錄，這些中東地區的工商會有一個特別之處，就是所有當地企業都需要加入，換言之聯繫當地商會就能聯繫當地所有業界。工總希望透過今次合作為香港工商界及當地業界建立有效溝通機制，共同協商如何促進經貿發展。

工總致力助業界開拓市場把握商機

工總在去年12月亦有帶領工總其中15個分組的會員企業到訪沙特阿拉伯及阿聯酋，訪問當地商會、銀行、企業，觀摩他們的運作和最新發展，亦與其中一些機構簽署了合作備忘錄。筆者在考察中發現中東在宗教、文化、習俗、政治和經濟制度均與華人社會不同，加上他們正值經濟轉型及工業發展的起步階段，港商如欲開拓市場，當然要建立人脈並掌握當地經貿動態，過去港商可能因資源有限而受到阻力，正因如此，政府及工總舉辦的外訪團就能對症下藥，協助港商理解當地營商環境，為未來合作發展消除屏障。筆者欣見現時已有香港企業成功落戶中東，例如一間經營有關3D打印陶土珊瑚礁盤的香港初創公司吸引到中東主權基金注資並於阿布扎比設廠製作和應用，這個成功例子印證香港企業在中東有不少發展空間。

中東國家對清真認證產品需求龐大，為推動港商進一步進入中東市場，工總5月初與香港回教信託基金總會（BOT）簽署合作備忘錄，共同推動本地清真認證合作，包括產品認證、產業推廣與知識交流。全球穆斯林人口超過20億，清真市場涵蓋食品、化妝品、服飾與旅遊等產業，潛力龐大。工總正透過香港優質標誌局建立與清真相關的「Q嘜」，提升本地產品及服務於穆斯林社群的認受性，為食品、食肆及相關產業開拓新商機，並藉此提升香港作為「穆斯林友好城市」的國際形象，吸引更多旅客與投資者來港。

未來，香港工業總會將持續發揮橋樑作用，促進香港與中東地區的深度合作，協助港商打開營商方便之門。

作者莊子雄博士是香港工業總會主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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