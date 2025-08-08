以色列總理內塔尼亞胡的計劃遠不只是要擊敗哈馬斯及接管加沙，其所謂建立非哈馬斯也非巴勒斯坦自治政府的權力機關，無異於要令巴勒斯坦進一步淪為以色列附庸之地。當巴勒斯坦人立國無望，兩國方案一天比一天渺茫，法國、英國、加拿大等西方政府才開始高談闊論可能承認巴勒斯坦國。遲來的正義非但不是正義，所謂的善意無處不帶有政治操作、法律工具化，稱其「偽善」絕不為過。



歐洲多國與加拿大威脅承認巴勒斯坦，似乎終於肯正視以色列的壓迫，對內塔尼亞胡政府施壓。然而，一個國家的存在需要明確的邊界、有效的政府、對領土的實際主權。當前加沙淪為廢墟，西岸被分割蠶食，連最基本的生存資源都被以色列牢牢控制，西方是要承認一個怎樣的巴勒斯坦國？大使館要設在哪裡？這與其說是遲來的正義，更應該被視為西方政府道德破產之際擺一擺廉價姿態。

巴勒斯坦人的生存權利淪為政治籌碼

他們將承認巴勒斯坦與否，作為威脅以色列政府的籌碼，更是將這份偽善表露無遺。他們到底是否認同兩國方案，是否支持巴勒斯坦人有權利立國？但現在的潛台詞卻是，取決於以色列——其壓迫者。本應屬於巴勒斯坦人的基本生存權利，現在赤裸裸地淪為西方政府政治博弈的一張手牌。這不但在邏輯上荒謬，在道義上也是可恥。施紀賢、馬克龍、卡尼他們關心的並非巴勒斯坦人的福祉，而只是如何以最廉價的手段維持地緣政治利益。

沒有人會天真得以為國際政治是談道德、講倫理的，但其荒謬的程度依然令人咋舌。英國那些尊貴的上議院議員竟然聲稱，承認巴勒斯坦將有違國際法，巴勒斯坦並不具備《蒙特維多公約》所要求的有效政府、界定領土等國家條件云云。在冷氣房道貌岸然援引國際法，他們難道不知道《蒙特維多公約》之所以存在，本是為了對抗殖民主義，保障新興國家的主權嗎？英國人現在嘗試以此來否定巴勒斯坦人民的建國權利，這是對法律精神的無知和背叛，抑或提醒了我們其帝國思維仍然根深蒂固？

退一步說，巴勒斯坦即使無法完全滿足《蒙特維多公約》的條件，難道這又不是歐美政府有份造成的嗎？數十年來縱容以色列非法佔領土地，分割巴勒斯坦人的生存空間，現在反過來指稱其不具備國家資格，我們能找到比這樣更離譜、更操弄法律的案例嗎？

法律如同壓迫 經濟長期剝削

法律在以色列早已如同壓迫工具。它對內包裝出一個法治、民主的文明形象，但在對待巴勒斯坦人時，法律卻只是為政權服務的欺壓手段。即使是殺害巴勒斯坦人，也會被法律術語合法化，掠奪土地則包裝成安全需要。

在經濟層面，巴勒斯坦人更是長期遭受剝削。早從英國委任統治時期，其已透過扶植猶太企業、改變稅制，趕走巴勒斯坦農民。到1967年佔領後，巴勒斯坦人大量失去土地，被迫在以色列出賣勞動力，而他們賺取的微薄金錢最終又因為購買以色列商品，而回流到那些欺壓他們、佔領家園的人手中。

《奧斯陸協議》後的時代，以色列還控制了巴勒斯坦的對外貿易、貨幣，乃至最重要的財政命脈——代收的關稅。以色列可隨時切斷關稅，強加財政緊縮，使其永無寧日。從土地到勞動力，再到水和電力等生存必需品，所有資源都被牢牢掌控。巴勒斯坦人的日用飲食都要仰賴其佔領者所「賜予」，最諷刺的現實莫過於此。

世界唾棄殖民、帝國主義和單邊霸凌

西方國家高談闊論國際法、自由秩序，對法律如何被扭曲和武器化卻視而不見；它們宣揚自由主義、自由經濟，對巴勒斯坦人被剝削和壓迫卻保持沉默。今天所謂考慮承認巴勒斯坦國，不過是在它們有份默許的人道災難面前，企圖加一點道德裝飾。為什麼中國、印度、俄羅斯、巴西、阿根廷、波蘭、埃及等近150個國家早已承認巴勒斯坦國，英國、法國、加拿大等還在談左說右，當作談判籌碼？特朗普政府的立場更加不用多說。

廿一世紀的世界必然會告別殖民主義和帝國主義，也不會接受美國或任何國家的單邊霸凌。巴勒斯坦的悲劇映照出國際秩序中的法律和經濟壓迫，沒有人能夠對此視而不見。