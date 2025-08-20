「補充勞工優化計劃」推行近兩年，距離九月屆滿僅餘半月。經濟不景，失業率攀升至3.7%，勞工界已是苦不堪言，惟立法會議員張宇人對輸入外勞的狂熱，卻如信仰般堅定不移。這位身兼行政會議成員的自由黨人，不止自詡行業救星，這次更將自己描繪成勞工的「隱形恩人」，拋出一句「本地勞工其實更開心了」，可謂語不驚人死不休。



最新的數據冰冷而殘酷：今年5月至7月的失業率為3.7%，按年大升0.7個百分點。地基工程、餐飲、零售、地產等主要行業的失業情況均在惡化。然而，尊貴的張宇人議員，似乎比打工仔自己更懂他們「真正」的想法。在他的世界裡，廚師只要不用「一人炒三鑊」，便會笑容滿面，感恩戴德；侍應只要少招呼兩桌客人，便會幸福滿溢。至於他們實際的工資能否應付開支？議價能力是否被剝奪？晉升前景是否黯淡？這些關乎尊嚴與生計的根本問題，在他眼中彷彿全不重要。

頓失飯碗的勞工「更開心了」？

事實是什麼？在大量輸入外勞的洗碗工、侍應等崗位，其薪酬增幅遠遠跑輸全港收入中位數的增長。當僱主只要聲稱請不到本地人便可輸入外勞時，他們還有什麼動機去提升薪酬待遇、改善晉升階梯？若說開心，成功壓低勞工成本的老闆們才是真正開心的那群人。一邊享受輸入外勞帶來的便利，一邊聲稱外勞成本不菲，然後將資方的快樂，強行「代言」到勞工身上，這不會是無知，而是刻意混淆視聽，只求將勞工階層鎖定在長期弱勢的位置上，徹底剝奪其議價能力。

飲食業失業率已高達6%，張宇人非但不反思外勞政策可能帶來的衝擊，反而拋出「有多少在輪候公屋、有多少在輪候綜援」的惡毒揣測。這不僅毫無事實基礎，更是教科書級別的污名化伎倆，將嚴肅的失業問題，輕佻地轉化為對社會弱勢的道德批判。似乎在他眼中，市民之所以失業，不是因為經濟不景、外勞衝擊或行業轉型困難，而是因為他們懶惰、投機，是社會的寄生蟲。如此一來，失業率攀升，自然政府沒有責任，商界也無關係了。當一位行政會議成員能如此看待失業市民，對頓失飯碗者報以鄙夷和污衊時，這究竟是否代表政府的某種潛在立場？特首為何要將這樣的人保留在最高決策層之內？

污衊基層懶惰 寧願商舖結業

如果飲食業的困境真如他所言，僅因「勞工短缺」，那麼在政府大開外勞之門後，問題理應迎刃而解。為何現實卻是一間又一間商舖不堪租金重負而結業？此時，張宇人竟又拋出「要結業就提早結業」的冷酷言論。這種前後矛盾的說法，已近乎放棄邏輯，卻也再清晰不過地證明：他所鼓吹的輸入外勞政策，根本就是藥不對症。

香港飲食零售業面臨的，是租金過高、本地消費力疲弱、商業模式單一的結構性危機。這正是為何即使勞工成本被壓至最低，許多餐廳依然無法在瘋狂的租金和蕭條的市道中生存。張宇人自己也承認「個餅只得這麼大」，但他從不去挑戰那些分走最大塊餅的業主，也不思考如何通過經濟轉型來「做大個餅」。他形容工會是「落井下石」，然而，是誰將香港的經濟推入井底？是誰在基層勞工的傷口上灑鹽？不正是他所代表的那種短視、自私、只顧眼前利益的思維模式嗎？

張宇人長年鼓吹的，是一條依賴廉價勞動力、壓抑工資增長的死胡同。從建議20元最低工資的「偉論」，到阻撓取消強積金對沖，再到如今將輸入外勞奉為圭臬，其核心邏輯始終是將勞工視為可以無限壓縮的成本，而非需要投資和賦權的資產。這種模式的惡果我們今天有目共睹——本地消費疲弱，基層生活困苦，企業缺乏轉型升級的動力，經濟的長遠競爭力正被蠶食。

失落平等、正義、關懷弱勢的價值？

如此「貢獻」，不但可以讓他安坐行政會議之列，據說甚至可能獲得中大頒發榮譽博士，實在叫人瞠目結舌，更感悲哀。過往獲此殊榮的社會賢達，諸如首席法官馬道立、金管局前總裁任志剛和陳德霖、中大前校長沈祖堯，不僅個人成就卓越，其貢獻更體現了社會所推崇的正面價值。難道任由經濟內耗也算一種貢獻？污衊基層市民、製造社會矛盾，是大學要提倡的價值觀嗎？這還未計及他在中大校董會改組風波中的爭議角色。

坊間一些機構濫發「榮譽院士」，社會或許見慣不怪。香港的政商界名人甚至不問究竟，樂意多添幾個銜頭，戴上四方帽「打卡」留念。即使以研究院（Academy）為名，那些機構實際上卻可以與學術全無關係，純粹是商業公司。大學卻不同，尤其是作為一所世界前列的學府，它不僅是知識的殿堂，更肩負著倡導人文關懷與社會公義的責任。但如果香港這個城市已經失落平等、正義、關懷弱勢的價值，制度壓迫自然可以被輕描淡寫為市場規律，有如社會失格。