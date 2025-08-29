「我真的、真的很幸運能代表香港。我對此心懷感激，因為這是一個如此小的城市，一個如此小的地方，卻有人能打入美國網球公開賽的第三圈。我永遠不會視之為理所當然，並對此感到無上光榮。」香港網球手黃澤林周四（8月28日）在美國網球公開賽以三比一擊敗澳洲對手禾頓後如此說。



一星期前，香港從未有人在公開賽年代踏足過四大滿貫的正賽舞台。現在，黃澤林不只打入了正賽，更接連擊敗排名高於自己的美國和澳洲球手，以「中國香港」之名闖進了美網32強，周日（8月31日）將迎戰世界排名十五的俄羅斯好手。

美網、法網、澳網、英國溫布頓，網球大滿貫就是西方世界。球壇天王拿度是西班牙人，費達拿來自瑞士，祖高域是塞爾維亞人。香港人或許不熟悉塞爾維亞，但和世界上無數人一樣透過祖高域而認識了這個國家。祖高域就是塞爾維亞的象徵，就如保特讓世界記住了牙買加一樣。

黃澤林晉級第三圈 香港擠身美網32強

黃澤林周四在十號球場激戰之際，場邊除了香港支持者高呼「Coleman」和「澤仔」，還有觀眾喊着「Wong」，相信是原本不認識他、在入場後才被吸引以來的當地球迷。第一盤首局即被禾頓破發，一度落後一比四局，但黃澤林最終後來居上，以「Tie Break」先拔頭籌。第二及第三盤黃澤林與禾頓各取一仗，第四盤二人體力開始下跌，鬥到第十局由黃澤林發球，最終以六比四局再拿下一盤，同時結束這場三小時的比賽。

黃澤林昂首晉級美網第三圈，帶領「中國香港」的名字擠身32強。香港的一個特別之處在於我們的運動員可以「中國香港」的名義參加各大國際賽事。菲比斯在奧運會上不是代表巴爾的摩，戴利不能代表普利茅夫，全紅嬋也不會代表湛江。但張家朗和江旻憓的劍尖劃出的奧運金牌屬於香港，蔡俊彥在世錦賽是是代表香港贏得冠軍。這個獨特的名義讓「香港」兩個字在國際舞台上得以發光發亮。

李麗珊近三十年前在奧運奪金後喊出「香港運動員不是垃圾」。現在我們不只在傳統強項的風帆、單車上爭金奪銀，在游泳這個曾被歐美壟斷的項目，我們有何詩蓓一次次改寫歷史，劍擊場上我們的劍手更是世界第一。就連在網球領域，黃澤林也打入了大滿貫32強。香港的運動員不但不是垃圾，更正在成為香港最閃亮的名牌。他們就是香港在國際舞台上的代表。

市場大小非藉口 IP通行全世界

香港在世界的名牌曾經是李小龍的拳腳，是吳宇森的白鴿，是王家衛的光影。三十年前李麗珊擔心香港運動員是不是垃圾的時候，我們的文化影響力無遠弗屆，至少是亞洲的中心。今日世界的流行文化圍繞韓國而轉，能代表韓國的不只是Samsung，更是BLACKPINK。而Taylor Swift的訂婚更不只是美國的大事，還吸引了全世界關注。香港在流行文化和軟實力若然褪色了，我們最常聽到的解釋是市場有限，難與外國競爭。這到底是無法克服的現實，還是一個方便開脫的藉口？

為什麼Lisa會擁抱Labubu，Chiikawa的粉絲遍佈全球，卻從來沒有人會擔心語言障礙，市場區隔。在IP的年代，一個公仔足以跨越語言和文化。日本有Chiikawa，中國內地有Labubu，世界不再只有迪士尼和比卡超。如果香港能孕育出自己的IP，一樣可以輸出全球，成為我們的新名牌。問題是，我們的土壤還孕育得出來嗎？

這三十年，我們孕育了一個又一個問鼎獎牌的運動員。但在其他領域，我們產出了什麼新的名牌和卡片？深圳有BYD，美國有Tesla，他們的電動車攻佔全球。內地有抖音，輸出海外成為TikTok，矽谷由Facebook、Instagram到最新的Threads。我們的城市小，市場小，但成功企業的市場從來都是全世界。SHEIN做的是全球快時尚生意，Amazon的出貨網絡覆蓋全世界。香港做不出自己的全球品牌，這不只是一個「名牌」的缺失，其背後是產業生態停滯，是經濟增長動力不足，更是關乎數以萬計飯碗的現實問題。

三十年前是地產 三十年後仍未變

在體育產業層面，英國有英超，美國有NBA；在教育產業方面，英國的牛劍和美國的哈佛吸引無數尖子慕名而至。前者是國家規模的消費者基礎，後者累積了數百年學術實力，香港要在這些層面有所追越，或許不切實際。但在其他領域，如果我們滿足於只談論IPO集資額重返全球第一，機場航運位列最繁忙之列，這些傳統優勢的勢頭能否持續下去？未來還有多少增長空間？

三十年前，香港最大的公司都是地產商，三十年後答案依然是地產商。三十年前，香港人熱衷於炒樓，三十年後話題依然離不開樓市升跌。但美國在這三十年間，已經從蘋果公司、Google、Netflix發展到輝達、Palantir、SoFi，香港又多了些什麼？

矽谷和紐約在美國西東兩岸，象徵了全國的科技、金融和經濟實力。倫敦背後是英國以至歐洲大陸，正如新加坡以東南亞為腹地一樣。香港作為中國的門戶，優勢不會比起紐倫遜色。但優勢不等於成功，就如同徒有「中國香港」這個名義，但如果沒有張家朗、何詩蓓、黃澤林的努力，誰又有資格出賽？如果連正賽都打不進，香港這個品牌終究難以被世界看見。

不論是作為大陸的門戶，抑或「一國兩制」的制度優勢也好，我們必須有自己的企業、自己的品牌，孕育出香港的IP、香港的產業，優勢才能有實質意義，帶來具體成果。香港或許是一個如此小的城市，一個如此小的地方，但我們既然有「劍神」、「劍后」榮登「世一」，黃澤林一再譜寫歷史，為什麼其他領域不可能發光發亮，揚威國際？