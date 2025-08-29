黃澤林激戰3小時復仇禾頓　戰術大進步　鬥魯比夫爭入16強｜美網

黃澤林（Coleman Wong）昂首晉級大滿貫男單32強。

距離今年3月邁亞密大師賽正賽圈不夠半年，這名21歲香港球手的取分板斧和戰術運用，令球迷眼前一亮。今日（29日）在美國網球公開賽（美網／US Open）第二圈再次遇上澳洲球手禾頓（Adam Walton），黃澤林不再像半年前邁亞密大師賽首圈那樣直落三盤俯首稱臣，他以3：1取勝，繼續書寫香港網球歷史。



黃澤林在美網晉身男單次圈。（路透社）

3月的邁亞密大師賽首圈，黃澤林以0：3不敵禾頓。今仗首盤首個發球局，他雖然先失，第二局與禾頓周旋又未能破發，並一度落後1：4，但他依然沉着應戰，終於打破僵局後戰至6：6，雙方以「Tie Break」決勝。

黃澤林在「Tie Break」打出一記極為精彩的Passing Shot，再接連開出「Ace球」。禾頓的正手亦具威力，但Coleman的擊球落點非常精準，最終在禾頓擊球出界後，Coleman以7：6先下一城。

小知識：黃澤林之前曾有香港球手晉大滿貫正賽

黃澤林今仗勇於嘗試不同戰術，強力抽擊、短波、弧圈等兼而有之，配合靈活敏捷的步法，加上他出手果斷，令禾頓陷入苦戰。黃澤林在第二盤基本上控制大局，第七局破發後領先5：2更是形勢大好；不能再失的禾頓力挽狂瀾，雙方四次「刁時」，黃澤林保住發球局，以6：2取得第二盤。

黃澤林美網男單次圈對手禾頓。（Getty Images）

黃澤林與禾頓花了超過個半小時完成頭兩盤，但兩人在第三盤仍然展現充沛的體力——速度極快的黃澤林滑步擊球，穩住防守再尋找反攻機會；禾頓則以清晰的發球戰術，企圖壓制黃澤林。兩人在第三盤一直僵持，直至黃澤林在第七局接連解破禾頓的進攻慣性，破發後領先4：3。

儘管黃澤林發揮出色，禾頓的韌力同樣驚人，關鍵時刻打破黃澤林發球局，扳平4：4。黃澤林能否直落三盤取勝，第三盤尾段是緊張關頭，他仍然出手細膩，打出窄角度斜線和短球，可惜Coleman未能在第九局破發，第十局更失守，禾頓以6：4追至盤數1：2。

強勁發球是黃澤林一大武器。（路透社）

現場不少香港人觀看黃澤林比賽，「加油」、「信自己」、「打不死」、「We Are Hong Kong」的打氣聲，響徹美網十號球場。第四盤極為考驗黃澤林的意志，特別是他失掉第三盤後，第四盤一開賽就被禾頓破發，落後0：2。

此時比賽已經過了接近兩個半小時，兩人體力消耗不少，禾頓追波速度開始減慢，黃澤林以一記「Ace球」保住發球局，追至3：3。「一定得㗎！」黃澤林此時禁不住為自己打氣，終於打破禾頓發球局領先4：3。第八局黃澤林連番失誤落後0：40，他沉着應戰追至「刁時」，幸好最終以一記「Ace球」保發，領先5：3佔得先機。禾頓之後追至4：5，但黃澤林只要第十局保發便能取勝，他得勢不饒人，終以6：4贏得第四盤，經歷3小時比賽後，黃澤林終以3：1奏凱，昂首晉級32強。