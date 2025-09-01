世界知識產權組織（WIPO）自2017年起發布《全球創新指數》（GII），當中的「創新集群排行榜」透過數據找出發明家、研究人員和初創企業高度聚集的熱點地區。今年的最新排名周一（9月1日）在香港科學園揭曉，「深圳—香港—廣州」首次登頂。



「深圳—香港—廣州」在過去五年一直屈居全球第二，今年首次超越日本的「東京—橫濱」，成為全球最大的創新集群。以往的評核標準基於透過《專利合作條約》（PCT）提交的國際專利申請量，以及科學論文發表量。在前者，日本的「東京—橫濱」集群擁有全球最高的專利申請份額（10.3%），而「深圳—香港—廣州」（9.0%）和韓國首爾（5.4%）緊隨其後；在科學出版物方面，北京以佔全球4.0%的份額遙遙領先，其次是「上海—蘇州」（2.5%）和「深圳—香港—廣州」（2.4%）。

不過創新集群的競爭現在已不只是科研和技術的較量，更是資本與商業化能力的綜合比拼，所以今年首次新增風險資本（VC）交易量，衡量接受風險投資公司的地點。「聖荷西—舊金山」以6.9%的全球份額處於領先地位，倫敦和印度的班加羅爾因為金融和初創生態活躍，分別從第21位躍升至第8位，以及從第56位躍升至第21位，而「深圳—香港—廣州」更加躍升全球第一。

總量計算排榜首 創新強度遜英美

以每百萬居民計算，「深圳—香港—廣州」在過去五年間產出了2292件PCT專利申請、3775篇科學文章，並完成了135宗風險投資交易。專利主要集中在數位通訊（26%）和電腦科技（19%），龍頭企業為華為、OPPO和中興；學術出版主要集中在化學（17%）和工程學（16%），領先機構為中山大學、華南理工大學和深圳大學。雖然兩者都未必主要是香港貢獻，但香港作為國際金融中心，在引導資金支持方面作用不小。正如特區政府指出，本港拓寬籌融資和上市的路徑，便利更多優質企業來港融資及拓展業務；亦通過設立香港投資管理有限公司發展「耐心資本」，引導市場資金投小、投早、投長期、投硬科技。世界百強創新集群的發布活動由香港特區政府承辦，並在香港科學園舉行，本身也突顯了香港作為連接內地與國際創科界的橋樑和平台作用。

雖然風險投資是我們登頂的關鍵，但其全球份額（2.99%）仍低於「聖荷西—舊金山」（6.9%）、紐約市（4.8%）和倫敦（4.4%），反映英美在吸引全球風險資本方面仍然佔優。另外，「深圳—香港—廣州」是以總量計算位列榜首，但在考慮到人口規模之後，「創新強度」則排第45位。相比之下，美國的「聖荷西—舊金山」和英國劍橋分列全球第一和第二，顯示其人均創新產出效率更高。

香港有沒有領軍企業和研究機構？

創新強度的排名顯示，我們不能只追求總量。香港擁有世界頂尖的大學和科研人才，可以利用優勢專注於推動更高價值的科技創新，產生高影響力研究，從而拉高整個集群的人均創新效率。為推動創科事業，政府表示將繼續與大灣區兄弟城市緊密協作，共同推動區域創科事業發展。須知道「深圳—香港—廣州」排名前三的專利申請者和學術發表機構，都是深圳和廣州的單位。這一方面體現了大灣區的協同效應，另一方面也意味香港的角色主要是金融、資本方面。我們能否在特定科技領域（如生物科技、人工智能、金融科技等），孕育出香港的領軍企業和研究機構？

另外，「深圳—香港—廣州」的三份之二學術文章是與外部合作完成，但只有3%的專利申請是與集群外的發明人合作，反映國際研究並未有效地轉化為商業合作。香港擁有獨特的國際地位和網絡，正好鼓勵本地大學和企業與海外（尤其是歐美）的合作夥伴聯合研發，並直接導向共同申請國際專利。「深圳—香港—廣州」不只在學術上，更在商業IP佈局上也應該更開放，與國際市場深度接軌。

正如香港政府所說，創新集群排名反映大灣區的創新能力在國際上獲得高度肯定。要為國家的科技強國建設和人類進步作出新的、更大的貢獻，這大概是一個重要的起步。