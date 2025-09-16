8月訪港旅客515萬人次，為疫情後新高。今年首8個月累計約3300萬人次，按年增長12%，旅遊業復甦趨勢持續。當中內地旅客佔總數近八成（2553萬人次），依然是訪港旅客的主要來源。與此同時，短途市場（如台灣、韓國和日本）及長途市場（以澳洲為首）分別錄得18%和19%的按年升幅，這表明香港對全球旅客也有一定的吸引力。



會展業相信吸引了大量高端國際活動，與會人次超過780萬。另外，港珠澳大橋的客流也破紀錄，頻繁往來的大灣區居民為香港旅遊業帶來動力。香港鞏固國際航空樞紐、會展中心和旅遊目的地地位，最受惠的莫過於航空業、酒店業、高端零售、會展及活動策劃等行業。

以宏觀數據來說，今年第二季的本地居民總收入（GNI）實質增長3.6%，大幅超越本地生產總值（GDP）的增速（3.1%）。投資收益淨流入1070億元，尤其是證券投資收益飆升近20%。這表明香港作為國際金融中心，其「為本地賺取外部財富」的能力強大，管理和配置全球資本帶來豐厚回報。金融、資產管理、保險、會計及法律等行業的薪酬和花紅直接與市場活躍度相關，相信對前景感到樂觀。

但是在另一邊廂，周二（16日）公布的最新就業不足率和就業不足人數均有所上升，失業率雖然維持3.7%不變，但失業人數增加了6千人。總勞動人口增加了約1.5萬人，而總就業人數只增加了約9千人，是導致失業人數上升的直接原因。更重要的是，餐飲、藝術、娛樂及康樂活動業等的失業及就業不足情況惡化，反映本地消費市道仿然面臨壓力。意味即使宏觀經濟和旅遊業的興旺，其消費力並未完全、均勻地滲透到本地消費和社區民生。餐飲業的前線員工、零售店員等面臨工時不足、收入不穩甚至失業風險，難言受惠於經濟成果。

短期紓困措施或許可以治標，例如政府牽頭舉辦盛事以帶旺人流，為中小企提供數碼轉型補貼，推動職業技能再培訓，但長遠發展必須治本。香港經濟發展不平衡的根源在於產業結構過於集中，與其依賴金融和地產，新一份《施政報告》必須拿出產業政策。不論是發展生物醫藥、醫療器械研發，抑或綠色金融、碳交易以至是可持續發展，北部都會區最不缺的是土地，但如何吸引企業落戶，如何發展完整的產業鏈和生態系統，仍待政策支持。香港的金融和科研優勢如何與深圳的先進製造、東莞的生產基地結合，共同開發高增值產品？

再者，既然經濟數據顯示，增長的成果未能普及地分享，政府必須改革經濟結構，加強財富分配。我們是否需要稅制改革，例如更具累進的利得稅制？如何改善退休保障制度，以至是投資公營醫療和教育，提升社會整體的保障網？更公平的社會才能釋放廣大基層的消費力，形成更穩定的內部消費市場，減少經濟對外部環境的過度依賴。國際金融與商貿旅遊數據再亮麗，但本地民生消費領域動力不足，市民只會感受到了更大不公。若不能正視結構失衡，那麼今日的發展差異將成為明日社會發展的隱憂。