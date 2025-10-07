簡約公屋剪短螺絲｜短了的螺絲　歪了的政策

被剪短的螺絲、被擴大的鑽孔，暴露的可能遠不止是建築工地的施工瑕疵。小欖、柴灣、屯門，同一承建商旗下三個「簡約公屋」項目，接連發現同樣問題，豈是個別工人貪方便所能解釋？如果只將其定性為「現場工序問題」，或許迴避了更深層次的詰問：為追求「量」而犧牲「質」的操作，會否成為房屋政策的常態？



「簡約公屋」被政府視為解決房屋問題的亮點，核心在於「夠快」。例如彩興路項目只用了一年半就建成，創下香港高層建築最快紀錄。然而，簡約公屋的螺絲事件卻為官方宣揚的「香港速度」敲響警鐘。當同一問題成規模重現，只將責任歸咎於前線，是最廉價的解釋。社會難免要問：是組裝合成建築法（MiC）與本地施工環境存在磨合困難？還是承辦商為追趕官方設定的「死線」，而在流程與監管上作出了系統性妥協？畢竟，當政策目標被簡化為一個可供量化的時間指標時，施工質量與安全標準，都可能成為被犧牲的對象。

更令人不安的，是這種「唯快不破」的思維，正被用來包裝成為房屋局的「政績」。截止今年6月底，房委會公布的傳統公屋輪候時間為5.4年，但房屋局公布的「公屋綜合輪候時間」卻是5.1年——看似縮減了幾個月，但實際上只是因為把簡約公屋計算在內。對於劏房住戶而言，簡約公屋當然是「有好過無」；但對香港來說，萬萬不能把這種臨時居所與傳統公屋混為一談，更加不能以此美化數據、模糊焦點，製造「問題正被解決」的假象。否則，如同被剪短的螺絲，雖然能暫時「擰上」，卻會為長遠的結構穩定埋下深遠的隱患。

事實上，政府近年推出的簡約公屋、社區客廳、租金津貼等房屋措施，本質上都是在為早已不堪重負的系統進行「維穩」和「補漏」。它們的共同點是「臨時性」和「輔助性」，其潛台詞是：租住公屋是次級選項。因為政策的最終目標是引導市民走上「置業階梯」。然而，正是這種根深蒂固的「以置業為主導」的房屋政策哲學，導致了香港數十年來的困境——政府刻意抑制公營房屋供應，無力應對私樓樓價瘋漲——結果，樓價與市民負擔能力嚴重脫節，而作為社會基石的公營房屋體系，則長期處於資源不足、供應緊絀的狀態。

這種頂層設計之下，公屋供應長期滯後，幾乎是必然結局。政府不願亦不敢大規模開拓土地、興建足夠的永久性公屋，因為這勢必會衝擊由發展商主導的房地產市場。而每當民怨沸騰，便會拋出諸如簡約公屋等權宜之計。它看似在回應訴求，實則是在迴避最核心的矛盾——修正那個將大部分市民排除在安居權利之外的、不公平的資源分配體系。例如，在樓價依然貴絕全球、仍有超過20萬名劏房人口的情況下，《長遠房屋策略》2025年報告顯示未來10年的公屋佔比壓縮、私樓供應減少，可見政府仍然迷信「置業等於上進」。

香港市民需要的，不是一個又一個臨時的、簡約的「中轉站」，而是一個穩定、可負擔、有尊嚴的安身居所。被剪短的螺絲固然必須重新換上、擰緊，但更需要被校準和「擰緊」的，是傾斜資本商家的資源天秤，是盲目追求政績的施政觀念，是長期漠視「居住正義」的治理承擔！