宏福苑五級火｜向逝者致哀　護生者尊嚴　望眾志成城　援災後重建

大埔宏福苑昨日（11月26日）有棚架起火迅速升至五級火警，波及整個屋苑中的7座大廈，影響2,000戶居民，截至今早7時已經奪去44人性命，超過270人失聯。這場五級火災，以巨大的創傷和規模，檢視着全社會的擔當和動員。我們向遇難居民和殉職消防員致哀，我們也向參與救災、救治和援助工作的各界人士致敬。我們必須眾志成城，共同守護流離失所者的尊嚴。



在悲劇面前，我們看到應有的專業與溫情。政黨整團叫停立法會選舉宣傳活動，政府也果斷暫停官方選舉論壇。正如特首李家超所言，當局目前首要工作就是處理這宗大型災難事件。將所有注意力與資源集中到救援與善後，是城市在基本人道底線上的正確優先次序。

國家主席習近平也第一時間表達哀悼和關切，並且要求中央港澳辦和香港中聯辦支持特區政府全力以赴撲滅火災，想方設法做好人員搜救、傷員救治、善後安撫等工作，而有關部門和地方政府也要提供必要援助，和香港一起努力把火災傷亡損失降到最低。

2,000戶家庭，一夜之間失去所有。我們必須眾志成城，共同守護流離失所者的尊嚴。

我們對在火場奮戰的超過1,200名消防及救護人員，以及不幸殉職的同僚表達最深沉的敬意。行政長官迅速召開跨部門緊急會議，啟動緊急事故監察及支援中心。消防處調派了大量資源進行撲救；警方動員逾千名警務人員協調疏散救援；醫管局啟動重大事故控制中心，協調九間醫院應對傷者；大埔民政事務處則開放八個臨時庇護中心供有需要居民暫住；房屋局也準備好逾2,000個單位及床位的中轉屋何臨時收容中心，供受災居民入住。

社會各界也迅速伸出援手。大埔全區19隊關愛隊已經出動。香港紅十字會啟動緊急應變機制，提供物資支援及急救服務。香港中華基督教青年會開放烏溪沙青年新村 提供900個臨時宿位予有需要的市民。樂善堂宣布，會啟動「樂善關懷基金」向受影響並有經濟困難之災民，予以每戶3000元經濟援助。民政處則承諾，協調各類慈善基金。更令人欣慰的是，不少熱心市民自發捐贈樽裝水、餅乾、麵包和衣物等物資，並且組成人鏈傳遞。

在肯定一線救援的同時，我們必須嚴肅正視保安局局長與消防處處長提出的「不尋常」疑點。外牆的保護網、發泡膠板等物料的高度易燃性，可能是導致火勢在樓層間和外牆上迅速蔓延的元兇。這已不單是個別事件，而是對城市安全監管體系的沉痛拷問。

行政長官已指示警方、消防處成立專案小組，循刑事方向全面調查，並要求房屋局和屋宇署對建築材料進行全面檢查，甚至主動抽查全港進行中的工程地盤。及後，警方相信涉事建築工程公司負責人「嚴重疏忽」，拘捕三名涉嫌「誤殺」的董事和顧問。這份決心是必要的。我們必須徹底查明真相，嚴肅追究所有導致這場悲劇發生的制度漏洞與人為過失，這不僅是給予逝者和傷者一個公道，更是對全港市民生命安全的莊嚴承諾。

另外，上月中環華懋大廈發生三級火，同樣涉及棚架工程，屋宇署亦正調查棚架棚網是否符合防燃規格。如何切實提搭棚工作安全系數，也是特區政府必須面對的課題。正如有業界人士指出，儘管當局設有《竹棚架工作安全守則》、《竹棚架設計及搭建指引》等，提供詳細的技術規範和操作指引，但由於守則本身不具法律效力，只能寄望業界自律。過往不時發生業界未能自重的傷亡，如今悲劇當前，政府這種美好期望，顯然並不足夠。

對於宏福苑的數百個家庭來說，最艱難的挑戰不在於眼前的安置，而在於漫長而充滿不確定性的家園重生。一個遭遇總體損失的屋苑，重建之路充滿法律與金融的壁壘。業主們在失去家園的同時，仍須面對保險賠償、銀行按揭、重建費用等繁瑣問題。如何為受災居民提供人道保障，如何協助他們盡快重建家園，也是這個城市應有的分擔和支援。

這是全香港人的責任，共同撐起宏福苑的重建之路。