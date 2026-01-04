委內瑞拉變天｜特朗普「新門羅主義」衝擊不容低估

1月3日，美國總統特朗普對委內瑞拉發起「絕對決心」軍事行動，在82分鐘內擄走委內瑞拉總統馬杜羅。這一幾近瘋狂的舉措，不僅震碎了委內瑞拉的國家主權，更宣告戰後國際法體系在「特朗普新門羅主義」面前的蒼白與無力。



首先，毫無疑問，美方轟炸委內瑞拉，抓捕馬杜羅夫婦並帶到美國進行刑事審判的行為，嚴重違反國際法和國際關係的基本準則。委內瑞拉是個主權獨立國家，不管馬杜羅有多大問題，也是經委內瑞拉憲定程序合法當選的民選總統。對於主權獨立的國家及合法選舉的總統，美國竟然想炸就炸、想捉就捉，以後誰還會相信國際法和國際關係準則？

國際社會這幾十年最大的共識和最大的政治進步，是圍繞聯合國憲章為核心形成了一系列決定國際關係的基本法律和行為準則，其最關鍵的部分就是反對通過使用武力或威脅使用武力侵犯它國家。回顧歷史我們可以發現，當這些基本準則得到有效維護或基本維護的時候，國際社會就相對太平；當這些準則被無視或突破時，往往就意味着戰爭和衝突。

從這個意義上講，美國對委內瑞拉採取的行動，顯然嚴重違背了這些決定國家關係的最基本準則，可謂歷史的倒退，和俄羅斯出兵烏克蘭並無二致，甚至還更惡劣。如果以後每個大國都像美國那樣，憑藉不對等的軍事力量，對不聽話的小國想打就打、想捉就捉、想管就管，這個世界不就又回到了「叢林社會」？弱肉強食之下，小國弱國還能怎麼生存？

其次，僅從戰爭層面而論，美軍行動非常高效。陸軍三角洲部隊從開始轟炸，到攻進總統官邸、撞破鋼製大門、把馬杜羅夫婦從卧室拖出驗明正身，然後戴上手銬、轉運到附近待命的美國軍艦，整個行動過程如入無人之境，耗時1小時22分鐘，沒有拖泥帶水，也沒有造成重大傷亡和設備損失。對於有類似作戰需求的國家和軍隊而言，非常值得研究。

相較之下，回望俄羅斯針對烏克蘭的軍事行動，美俄的軍事差距和作戰思想完全不可同日而語。2022年俄烏戰爭之初，配合南北兩路地面大軍鉗形進攻和東部地面推進，俄羅斯也想通過空襲佔領烏克蘭基輔近郊幾場，並且派遣特種部隊突進基輔市區以對烏方領導層實施「斬首」。但是，不管地面行動還是空中突擊，因為種種原因，把闊系統性腐敗和軍事技術、軍事思想落伍等等，最後都沒有得手。俄軍特種部隊和南北兩路大軍反而成了烏軍的靶子，導致俄軍陷入極度被動，只得趕緊向東部收縮。幾年戰爭下來，俄羅斯雖然吞併了烏克蘭東部四州領土，但自身損失慘重，光是士兵就有上百萬人傷亡。設想一下，如果俄軍有美軍的行動效率，還會有後來的軍事損失和連續數年的政治、經濟與地緣困境嗎？

第三，委內瑞拉的脆弱讓人不敢相信。美軍的高效是建立在遙遙領先的軍事技術和實力之上，以及卓有成效的情報支持。問題是，特朗普早就暴露將對委內瑞拉採取行動的意圖，例如至少在三個月前就授權中央情報局行動，對委方採取禁飛、禁運措施，各種進攻性武器裝備也在周邊近海活動，委內瑞拉政府和軍方不可能毫無察覺，但為何不堪一擊？

事實上，這幾個月內，馬杜羅可沒有閒着。他又是演講，又是視察軍隊，而情報機構和軍隊都在高呼誓死捍衛國家主權。馬杜羅甚至擺出「反美鬥士」的姿態，公開與美國叫囂，揚言自己就在總統府等着。可是，當美軍真的放馬過來，委內瑞拉政府和軍隊竟然沒有太多反應，或者說毫無抵擋之力，只能眼睜睜看着本國總統成為「戰俘」。

第四，擒賊先擒王式的「斬首」行動以後還會有，世界各國都要當心。無論是2011年擊斃世界首號恐怖份子、阿爾蓋達首腦拉登，還是2020年刺殺伊朗「三號人物」蘇萊曼尼，美國顯然對軍事斬首駕輕就熟。這種行動固然是亙古不變的基本制勝法則，對進攻方和防守方而言，也免卻勞師動眾、經濟崩潰、民不聊生。然而，這也難免令人擔心，日後其他國家與美國爭論、對峙或博弈時，按照美國的強勢與霸道，分分鐘會故技重演。

第五，特朗普新門羅主義的後果絕對不容低估。此前不久，特朗普政府剛通過最新版《國家安全戰略》，表明將會執行「門羅主義的特朗普推論」，以防止「非西半球競爭者」在區內部署武力或控制戰略關鍵資產，並阻止舊盟友和新夥伴跟域外國家合作。結果，馬杜羅夫婦不幸成為新門羅主義的第一個犧牲品。正如特朗普在海湖莊園召開的記者會上所宣示，經此一役，不會有人再懷疑美國在西半球的主導地位。

特朗普以「縱容國際販毒集團威脅美國利益」為由對馬杜羅下手，但眾所周知，這不過是藉口。最重要的是，從查韋斯到馬杜羅連續形成的反美政府和反美情緒，讓美國深感憂慮。與此同時，委內瑞拉與中俄的關係向好，更讓特朗普感到「後院」被染指。

這些年來，中國把拉美作為重要市場開發，投入很多資源，也取得不少成果。委內瑞拉的石油，巴西的大豆，智利的礦產，巴拿馬的運河，不斷上升的中巴和中委關係，都是中國經營拉美的成果，但在美國看來卻是入侵領地，絕對不能容忍。但事實上，從奧巴馬年代開始，中國在拉美的投入和影響力就不斷上升，中美也因此偶有摩擦。只是特朗普相對而言更加強勢，其對拉美的掌控更是勢在必得，所以敢於直接進行政治威脅甚或使用武力。在特朗普推論的新門羅主義之下，美方空襲委內瑞拉並且抓捕馬杜羅，只是清理門戶。更何況，委內瑞拉有全球單體國家最大的石油儲備，而特朗普對石油資源的重視人所共知。

特朗普不僅要把拉美作為美國後院牢牢掌握在美國手裏，還要通過對委內瑞拉和馬杜羅的軍事打擊和抓捕審判行動，對外震懾拉美其它國家，對內強化其能維護和敢於以軍事手段美國利益的強硬形象，服務於其在美國國內的政治利益，尤其是接下來的中期選舉。

美方是次行動，不僅讓中國這些年在委內瑞拉的投入陷入不確定風險，在整個拉美地區也能起到恐嚇效應，難免促使其它對美國心懷不滿同時又和中國存在強勁貿易與經濟聯繫的國家深感不安。然而，這只是特朗普新門羅主義的第一腳。接下來他還會怎麼做，還有待觀察。所以，如何應對這次事件後的拉美變局，對中國而言將是不小的挑戰。