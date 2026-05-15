高齡司機不是「馬路炸彈」　老無所依才是社會隱患

5月13日，牛頭角彩霞道有的士失控剷上行人路釀成一死四傷，70歲的士司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，再次把「司機高齡化」這一話題推向公眾視野。有市民在車禍現場留下紙條質問「70歲長者為何仍在工作」，也有立法會議員提倡為職業司機設立年齡限制。但這背後牽涉的遠不止於「年齡」，而是香港一連串的結構性問題。



近年常有高齡的士司機涉及交通意外的新聞報道。根據運輸及物流局於2023年3月回應時任立法會議員謝偉銓質詢時的數據，在2022年涉及交通意外的的士司機當中，30歲以下、30至39歲、40至49歲的分別只有68宗、301宗、618宗，但50至59歲、60至69歲、70歲以上的卻有多達1,088宗、1,446宗、454宗。光從「數量」上看，確實容易形成「年長司機意外頻生」的觀感；但若要科學衡量司機安全風險，還得從「意外率」着手。

事實上，香港的士司機本來就以年長人士為主。運輸署的數據顯示，截至2025年2月，全港21萬名持牌的士司機中，有逾六成年屆六旬（13.1萬名），其中70歲以上佔17.7%（3.7萬名）。假定年輕司機和年長司機的意外率一致，司機人數基數越大的年長司機所涉及的意外數量，也必然多於基數較小的年輕司機。所以說，單看「數量」並不能說明問題。

當然，人體機能必然隨着年齡增長衰退，一旦影響認知和反應，甚或存在突發疾病的隱憂，確實潛藏一定安全風險。然而，若以不同年齡群組司機的「意外率」觀之，卻又是另外一回事。參考2023年每千名持牌司機涉及交通意外的比率，25至29歲的年輕司機意外率高達61.1，但70歲及以上的年長司機意外率卻只有19.5——也就是說，司機的「年齡」和「意外率」並不必然成正比，而豐富的駕駛經驗也能在一定程度上保障駕駛安全。

因此，若將「高齡司機」簡單冠以「馬路炸彈」之名，實在有失公允。當然，交通意外一宗也嫌多，仍需透過科學分析客觀找出問題根源。如果比較每千名的士司機、私家車司機的意外率就會發現，前者遠遠高於後者——例如2024年，不同年齡群組的意外率的士司機意外率介乎18.6（70歲以上）至67.5（20至24歲），但私家車卻低至介乎2.8（65至69歲）至9（20至24歲）。兩者差距相當驚人，可見問題核心在於職業本身。

那麼，為什麼的士司機的意外率較高？眾所周知，的士司機每日駕駛時間較長，至少10個小時起跳，以賺取更多收入支付車租和油費。而在精神高度集中、不時面對擠塞的情況下，難免陷入駕駛疲勞，還要時刻準備接單、留意客人狀況等等，駕駛風險自然不低，若是上了年紀，問題更甚。也就是說，的士司機的高強度勞動，才是交通意外頻生的根源。

法例規定70歲或以上司機，必須出示體檢證明，方可續領駕駛執照。近年高齡的士司機的駕駛安全備受關注，不少聲音呼籲特區政府降低職業司機體檢年齡、增加頻率，並且納入心理健康評估。不過，也有論者指出問題不在於司機有沒有體檢，又擔心體檢費用或會加重基層司機的生計負擔。至於政府，早於2023年5月，一名79歲的士司機在長沙灣懷疑收掣不及撞斃途人後，運輸及物流局已諮詢立法會，建議將體檢年齡門檻由70歲收緊至65歲，並須「一年一檢」；到了2025年，局長陳美寶進一步交代，草案即將於2026年第一季提交並預計於第二季全面落實；步入2026年，當局最新表示要到今年下半年方能提交。

除此之外，也有論者建議當局仿效外地，為職業司機設定年齡限制，甚或根據司機年齡規範工作時數。例如新民黨立法會選委界議員何敬康表示，體格檢查報告未能如實反映司機能否承受每天至少8小時的高強度駕駛疲勞，社會也不應以「給予長者謀生機會」作為罔顧道路安全的擋箭牌。「實證圓桌」召集人田北辰也說，應該就強制退休年齡立法。

然而，高齡職業司機的駕駛風險問題，背後所牽涉的遠不止於「年齡」，而是指向「老無所依、手停口停」的基層養老困局。一方面，租車司機月入一般介乎$19,070-$21,767，看似處於全港僱員月入中位數水平，但實質是迫於生計的多勞多得，而在生活成本貴絕全球的香港，如此收入實在難有多餘儲蓄。另一方面，香港尚未建立「全民退休保障制度」，而是實行覆蓋面有限的「強積金制度」，但過往有大量包括的士司機在內的自僱人士根本沒有參與其中，也就未能確保能夠累積基本退休儲蓄。這就難怪，不少基層長者即使已經七老八十，但仍在從事的士司機、小巴司機、保安員、清潔工等工作。

近年網約車興起，加上自動駕駛技術革命，整個交通運輸服務行業生態面臨劇變，而沒有資源又最難跟上技術步伐的年長司機，本就首當其衝。運輸署自2024年起先後發出6個自動駕駛車輛先導牌照，授權營辦人在特定區域展開實地道路測試。目前，這場涉及62輛自動車、橫跨全港六個試點的技術試驗運作大致暢順。網約車平台Uber亦表示，計劃今年在香港推出無人的士。可以想像，不少年長司機，恐怕又要面對一番「大洗牌」。

無人之車即將在街頭穿梭，耄耋長者卻要為繼續生計拼搏——這無疑是一大諷刺。在加速落實「智慧交通」願景的同時，如何接住那些將被時代拋下的銀髮司機，幫助他們獲取更加合理勞動報酬、引導他們順利過渡轉型，並且建立一套「老有所養，想停就停」的全民退保制度——既是文明社會的根本關懷，更是有為政府的應有之義。