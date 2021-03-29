韓基金疑遭斬倉　連環船之火或正燃燒

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-29 17:40

上周多家在美國上市的中概股股價急挫，而據外媒引述，事件料因知名韓裔基金經理Bill Hwang的投資基金Archegos Capital遭投行「Call Loan」斬倉所致。這不但反映新經濟股的估值過高難以維持，事後更波及日本資券商野村和瑞信銀行，曝露疫下金融市場的高槓桿投資風險。

多隻由Archegos Capital持倉的美股上周暴跌，其中又以中概股為重災區，愛奇藝、騰訊音樂、唯品會、百度和霧芯一周分別大跌兩成至三成七不等。據外媒引述知情人士，上周五的洗倉行動主要由高盛和摩根士丹利兩家投資銀行執行，金額高達約190億美元，並令相關股票市值大幅蒸發約330億美元。事後野村證券發表聲明，指其附屬公司因與客戶交易，故或會錄得巨額虧損；投行瑞信亦指基金未能履行保證金承諾，或會對其首季業績帶來衝擊。前者周一（29）在日股收跌一成六，後者在瑞士市場亦跌逾一成。

「孖展」投資風險高

Archegos Capital的網站已暫停運作，使得基金遭到清盤的傳聞甚囂塵上。其創辦人Bill Hwang乃華爾街的金融梟雄，1990年代初任股票推銷員時，曾協助羅伯森（Julian Robertson）管理「老虎管理」，期間更視之為恩師。但當羅伯森關閉老虎基金後，Bill Hwang便藉着其恩師的種子資金自立門戶，開辦老虎（亞洲）管理。然而2012年12月Bill Hwang被控內幕交易，並與監管當局達成逾6千萬美元的和解賠償後，Bill Hwang隨即將企業改組成家族基金Archegos Capital。

Bill Hwang的基金能咤叱風雲，除了是其投資組合能乘着科網狂潮外，更關鍵的是以高槓桿倍大回報。據業內人士表示，自Archegos Capital成立後，Bill Hwang投資作風進取，不但慣用三至四倍「孖展」投資，以便將投資回報倍大，其基金亦重注增長潛力和估值較高的新經濟企業。縱然目前仍難以拼湊出中概股暴跌的來龍去脈，但據悉是因為有投行要求Bill Hwang提供更多抵押品「補倉」，並引發其他銀行效法，目前仍難料斬倉行動是否完結。

股市「接火棒」遊戲

新冠肺炎爆發後，聯儲局為首的各國央行為保金融市場穩定，紛紛向市場灌水救市，短期雖然可使股市迴光返照，但長遠卻是場「接火棒」遊戲。就以騰訊音樂為例，此股在2019年年底每股「僅值」11.94美元，但在市場彌漫着樂觀情緒下，其股價在本年三月中旬已突破每股30美元。不論這是市場游資過多需要尋找投資機會，或者投行重估價值後吸引大量資金進場，不少投資者當下早已無視企業營利和股價的基本關係，反而更欲在狂潮完結前榨取最大回報。

但泡沫永遠只有事後爆破才能確定，從2008年金融海嘯一役可見，若然金融市場充斥高槓桿投資，一旦市場資金鏈斷裂、銀行迫着提早回收貸款，其情況將會猶如在「層層疊」底部抽出一塊積木。美國財經記者路易斯（Michael Lewis）曾在2010年出版《大賣空》一書，清楚記錄金融海嘯前一年，只有少數獨具慧眼的業內人士察覺到美國房產市場泡沫化，並能藉着對賭樓價下跌而致富，但相信眾人亦未能預料房利美和房貸美的財務問題，竟然會波及百年老店雷最兄弟，更遑論最後更要政府出手，打救大到不能倒的銀行。儘管當下無人能判定音樂將於何時停止，但樂極生悲總是股市的恆久鐵律。