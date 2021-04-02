日本櫻花季破史上最早紀錄　氣候變化一葉可知？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-02 07:00

每年4月日本京都漫天櫻花的醉人景色，一直為國內外遊人爭相打卡留影的景觀。不過疑因全球氣候變化影響，日本、韓國、美國等各地的櫻花季愈來愈早，京都今年更早在3月26日已達至櫻花季的頂峯，打破1,200年來最早開花的紀錄。而根據資料顯示，京都於1850年的平均開花日為4月7日，不過過去150年當地平均氣溫上升了3.4度，其花期卻推得愈來愈早，平均提早十天之多，此亦足教世人再次關注氣候變化對自然生態影響，甚至造成連鎖效應造成的潛在危機。

根據日本氣象廳從1953年以來的紀錄，今年京都花季整整比過往30年的平均紀錄提早十天，全日本十多個城市亦有類似紀錄。美國首都華盛頓櫻花也比往年的4月4日提早數天開花，而韓國氣象廳資料亦顯示，首爾的櫻花3月24日就盛開，也是1922年以來最早開花的一次。有科學家表示，由於櫻花對氣候及溫度異常敏感，而且生長周期比其他植物品種獨特，可以準確反映當地長時間溫度改變模式，有助科學家研究氣候變化。而日本於821年開始記錄732次的櫻花季，亦為全球最長及最完整的花季紀錄。

其實氣候及溫度的變化，我們亦毋須櫻花等自然生物轉告。僅在一周前的3月20日，天文台於下午錄得最高氣溫29.7度，為香港有紀錄以來最熱的春分，而清明未至，香港市民已開始感受到如端午時節的氣候，不少人在家時更已經開冷氣，亦足見氣候反常非危言聳聽的陰謀論。花期不定，輕則影響外國遊人訪日賞花的計劃，令不少一心一睹花潮的人敗興而回，重則也會影響旅遊業的部署及生意，造成一定的經濟損失。氣候變化、冰川融化、水位上升等造成的生態危機不得不為我們所正視。

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國際領袖需要合作

當然不少人亦視冰川融化作為潛在商機。日前長榮貨輪長賜號擱淺蘇彝士運河，大量貨輪取道南非開普敦好望角，須繞非洲大陸一圈費時失事，便被俄羅斯政府作為其推銷其北冰洋航道的良機。然而由於北冰洋航道一年只有三個月冰川融化時可以通行，而且當地飄流的冰塊眾多，現今大部份貨輪仍未具有破冰能力，也增加航道安全的風險，再加上北極圈內人跡罕至，也令商船難以補給，亦令北冰洋航道吸引力始終不如蘇彝士運河。而且當冰川融化、氣溫上升，對人類及自然生態的影響更加是弊大於利。

例如早前不少科學雜誌便指出，新冠病毒的全球大流行很可能與氣候變化有關。由於氣溫上升令雲南、緬甸、老撾等地區的適合蝙蝠棲息的植被地增加，令當地蝙蝠物種大幅增長，帶來過百種不同類型的冠狀病毒。而人類經濟活動亦令城市、農田、狩獵場急速擴張，增加人類與此類野生動物雜處而居的機會，亦帶來動物傳人的不知名病毒風險。歷時已逾一年的疫情至今造成至少1.28億人確診，逾280萬人死亡，徹底改變人類以往的日常生活方式，亦再次反映氣候變化對自然環境及人類社會息息相關。

古人云一葉知秋，京都櫻花3月盛開的奇景，亦正向世人警告全球氣候變化的趨勢。近年西方的年輕一代環保意識高漲，如瑞典的氣候少女通貝里便向當權者提出抗議及激烈抗爭，然而各國政府的態度依然是愛理不理。各國加緊重啟經濟，亦與疫情將世界經濟急煞車的反思機會抹得一乾二淨。美國總統拜登上台後重返《巴黎氣候協定》，又邀請中俄領袖出席氣候峰會，然而中美互信出現裂縫後，又會否為應對氣候危機造成阻礙？此將取決於中美領袖重視一己的主權和國家發展利益，抑或人類長遠的福祉。