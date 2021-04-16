把握改革時機　改善警隊形象

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-16 06:30

根據保安局提交立法會財委會文件，投考警隊人數逐年下降，由2018/19年度約1.7萬人減至2020/21年度1萬人，最新年度取錄的592人中，15人為41歲或以上。另外，去年46名警員涉嫌干犯刑事罪行，當中33人屬嚴重案件，數字是近三年新高。

影響市民投考警隊意欲的因素可以眾多，例如經濟環境等。但數字在2019年起明顯下跌，而2019年反修例示威涉及警員執法爭議，社會若認為投考數字下跌因警隊形象轉差、警民關係惡劣，也是合理推測。

雖然反修例示威已過了一年多，但一些市民對警隊的不滿仍然存在。箇中原因，相信在於他們未見到警隊作出改革。正如我們過去指出，警方理應秉持專業、維護法紀，但在「七二一」這類事件中表現卻令人失望。而目前的兩層監警制度亦不足，去年高等法院便在一宗案件中裁定，現行投訴警察制度未能有效調查警方針對市民的不當行為。

社會改革氣氛 有利修補撕裂

其實對警隊的類似不滿早已見於2016年旺角騷亂，惟隨後社會不了了之，到三年後在反修例示威中再次爆發，而且程度更嚴重。如今隨《港區國安法》的實施，街頭示威已漸見平息，社會各界對經濟及社會改革的呼聲亦空前熱烈。這在一定程度上已製造有利的環境，讓當局提升執法專業水平及檢討監警機制。

自上世紀廉政公署成立後，香港警察長期被視為亞洲其中一支最傑出的紀律部隊,但近年因為政治爭議、社會衝突已屢成磨心，因執法表現而受批評。個別警員一旦犯事，亦因而為人所份外關注。這不是理想的情況。健康的社會需要健康的警民關係，在躁動及轉型時期的香港，需要更專業的執法隊伍。警隊既可以內部檢討訓練機制，提升紀律及執法水平；對外，當局亦可參考廉政公署，設立具獨立調查權的投訴調查小組。若能革新進步，不但社會得益，警隊本身也是受益者。