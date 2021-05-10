政府要贏取人民支持　最重要是解決問題

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-10 16:51

美國《華盛頓郵報》近日一篇題為「新冠動搖中國民眾對政府的信任了嗎？」的報道，引述加拿大約克大學的民調研究，指98%的受訪中國民眾信任中央政府，信任省、市、縣各級政府的人分別也多於九成。有些人人對這類數據不屑一顧，認為其要麼是造假，要麼反映中國人被受到專制統治。但如果虛心反思近年民主國家與中國的國家治理，尤其是應對新冠疫情的方法，我們不得不重新反思我們心中對於什麼是「民主」的定義。

這已經不是第一次有西方學術機構對中國民眾信任政府作出研究，上年中哈佛大學就發布了長期研究報告《理解中國共產黨韌性：中國民意長期調查》，指出從2003至2016年間中國民眾對各級政府的信任度不斷提升，其中對中央政府感滿意的比例由2016年的86.1%增加至93.1%，對城鎮政府的滿意比例也從43.6%提高至70.2%。

這些調查值得思考的是，民眾滿意政府表現的根源並非是因為政治學所說的程序認受性，亦即政府要由民選而產生的政治倫理，而是基於經濟民生社會水平的提高、整肅政府官員腐敗、偏私、無知等可視可見的具體指標。而這次《華盛頓郵報》所引用加拿大約克大學學者吳志明（Cary Wu）的民調，乃在新冠疫情武漢解封以後進行，不單反映了多達九成民眾信任政府，更有49%受訪者表示疫情後對中央政府更加信任。這表明成功控制疫情這個世紀挑戰，有效鞏固執政者在民眾心中的地位。

新冠肺炎疫情讓全世界看到中國的防控表現，目前中國多地啟動疫苗接種。（新華社）

績效的認受性相當重要

凡此種種說明不論有否西方定義下的民主選舉，只要政府能有效提高人民生活水平、改善經濟、解決危機，民眾也可以對政府極為滿意及信任，正如吳志明所指出，執政者的「合法性」進一步鞏固。

有一部分對中國帶有偏見的人始終可能會認為，這些調查數據要麼是假的，要麼就是反映中國民眾被洗腦或是被「威權政府」所壓迫。誠然，每個民意調查都有一定的局限，中國民眾也可能比較不習慣對中央政府表達不滿，但當中反映的道理並不因此有太大改變。民眾對於經濟改善滿意、信任政府處理疫情的手法，這些都很難曲解成為民眾被政府所洗腦或是壓迫所致。尤其是近年內地已非自我封閉，民眾無論是出國工作、旅行的機會都多了，想像當下的中國人都是被洗腦實在是不切實際。而更且新冠疫情爆發之後，西方國家應對疫情的不力，也令不少中國人仰視西方「進步文明」的幻想也打破了。中國民眾對中央政府更為信任並非盲目，而是基於客觀比較各國政府治理能力的結果。

民主選舉應是為了善治

倒個方向去看，西方國家民眾普遍對政府不信任，反映了民主選舉雖然給予更換政黨的機會，但卻未必令民眾對政府信任或滿意。甚至也許應該說，西方民主選舉雖然可以不斷更換執政者，但如果國家治理不得改善，社會問題無法解決，甚至碰着新冠這樣的危機又亂作一團，不管如何替換政府，民眾也不可能滿意或是信任。政府到底是否得到人民的信任和滿意，最終不在於它是怎麼產生的，而是它到底能否急人民所急，這也許才是民主的真正含義。

民主選舉作為政府產生的方法，我們不是要全盤否定，但也不能因此陷入迷信。更重要的是，民眾所希望得到的是一個善於治理、能夠解決他們問題的政府。因此選舉不是最終目的，而是一個求得這樣政府的手段。中國內地並不通過選舉達到了善治，是對西方民主制度的一個提醒。香港追求民主，但在追求民主選舉的形式主義之外，不妨思考一下內地政府滿意度的意義。香港人需要一個真正能解決社會不公義，為大部分香港創造更美好生活的政府。