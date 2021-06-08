垃圾徵費未落實　回收處理廚餘效益成疑

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-08 17:36

香港在2019年日均廚餘棄置量達3,353公噸，但現時每日實際回收量在100公噸左右，浪費資源之餘，對堆填區造成極大負擔。環境局於今年2月訂下2022年每天回收250噸廚餘目標，重量為現在的兩倍多。近期公私部門開始着力向此目標進發，本為好事。然而，一天垃圾徵費法案未獲通過，廚餘回收只能牛步推進。更重要的是，當公營廚餘設施陸續投產，私人廚餘設施難有空間生存，拖慢其發展空間。

廚餘佔本地都市固體廢物近三成，回收廚餘必能減輕堆填區負擔。政府在今年發表的《香港資源循環藍圖2035》訂下2022年每天回收250噸廚餘目標，推動公私部門開拓廚餘回收和處理方法，並初見成效。

在政府方面，環保署代表在（7日）周一的環境諮詢委員會透露，已接觸房委會，希望透過購置可以減臭的新款機器，在公共屋邨試驗在地處理廚餘。署方另與食環署研究在垃圾站增設回收廚餘設施。在商界方面，有企業受訪時介紹利用昆蟲黑水虻吃掉廚餘，並預計正式投產後，每天至少處理一公噸廚餘，並期望日後提升至日均三公噸。

垃圾徵費無期 商界難下決定

樂見政府部門和商界肩負減廢責任，但廚餘回收要普及，關鍵仍繫於垃圾徵費。只有全港總動員回收廚餘，整個產業鏈才會成熟，最低限度令回收設施運作。

這個要求對商界尤其重要，因為政府的廚餘回收陸續落成，而且具備一定處理量。假若廚餘回收量長時間不足，商界將難以立足，遑論分一杯羹。

綠惜地球總幹事劉祉鋒指出，華南屬商業運作，上門回收需收費，但政府營運的廚餘廠則有公帑支撐。

政府斥資興建的有機資源回收中心第一期（O．PARK1）在2018年投產，每日可處理200公噸廚餘。此外，兩個污水處理廠分別已進行和於2022年開始處理廚餘，處理量為日均100公噸。按此重量計已經達到政府2022年的目標。尤有甚者，回收中心第二期預計在2023年落成，日均處理量為300公噸。三者總計600公噸。

由此可見，若果法案未能盡早落實，上述政府設施卻全面運作的話，即使廚餘回收量增加，重量亦可能只及日均數百公噸，相信當中大部分也會送往政府設施，只有少數留給私營企業。

這個推論是基於過往華南回收廠就的慘痛經驗。該廠房自2013年進駐後，廚餘處理量一直偏低，而當O．PARK1投產後，即使其回收量僅為目標一半，已足夠搶走市面僅餘的廚餘生意，當中不少人因為政府的補貼措施而選擇O．PARK1。華南最終在去年中結業，是對政府減廢進程狠狠摑了一巴掌。

環境局在2017年已公布都市固體廢物收費的建議實施安排，但至今仍未能實施。（資料圖片/江智驀攝）

香港長遠需要回收設施，但華南回收廠經驗前車可鑑，商界日後投資廚餘回收處理業務會倍加審慎。再者，興建廠房是長期投資，回本期隨時要十年八載。廠商眼見垃圾徵費落實無期，中短期發展前景迷糊，不夠實力抵住投產初期虧蝕，可能在此刻放棄投資。即使投資，廠商或只願小規模經營，既難具規模效益，亦難服務廣大市民和商戶，生意未必有利可圖。

減廢前途繫於立法會

廚餘回收處理量不足，對政府和社會亦無益。短期來說，若然政府為了顧及私人市場，減慢政府設施投產時間或者限制產能，實為浪費資源。長期來說，即使廚餘回收處理有需求，但按上述推論，廠房興建落後趨勢，收集得來的廚餘也無所用。政府訂於2030年中期回收全港一半廚餘量，但商界參與不足，要達致目標甚有難度。

思匯政策研究所調查發現，約68%受訪者贊成實施垃圾徵費。（思匯政策研究所提供）

此情形類像公立醫院醫生匱乏，在2000年代初，醫管局認為公院醫生過剩，於是推出鼓公院醫生自願離職，成為十多年後公院醫生短缺的元兇之一，即使現在重建公立醫院和培訓公立醫生也是緩不濟急。

垃圾徵費議案已成社會共識，思匯政策研究所在今年1月中進行調查，發現約六成半受訪者認同草案建議。政府早於2018年已經提交垃圾徵費議案於立法會審議，如今議會回復平靜，民意不應是議案的主要障礙，主導議會的建制派議員莫再拖拉，必須加快審理議案。通過議案的好處，不只是減廢可期，有助政府的O．PARK1回收足夠廚餘量，更令有意投身廚餘回收處理的商界籌劃業務，壯大本地綠色產業。