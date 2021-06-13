與普京會晤並非拜登首次外訪的配菜

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-13 07:00

美國總統拜登6月9日飛抵英國，以其為外訪首站。在英國舉行的G7峰會固然為拜登此行之重點，而G7對華立場更為重中之中，但同樣不能忽視的是其於周三（6月16日）到訪瑞士，與俄羅斯總統普京會晤。

外交是充滿符號意義的玩意，外訪行程的安排往往反映政府對哪些關係或議題較為重視。回看小布殊及奧巴馬，二人上任後外訪首站皆為關係密切的國家，前者為南鄰墨西哥，後者為北鄰加拿大。特朗普首訪的是沙特阿拉伯和以色列，其外交思維可見一斑。

但不論如何，出席G8或G7峰會、北約峰會及與歐盟會晤，可謂幾任總統的指定動作。時間縱有先後，但大概也在上任後頭幾個月。拜登此行首訪英國參加G7會議，其後南下布魯塞爾出席北約峰會及與歐盟會晤，行程方面算不上特別。但接着他將到瑞士與俄羅斯總統普京會面，則反映其對美俄關係之重視。

再者，G8之所以在2014年改為G7，亦因為俄羅斯在克里米亞事件中與歐美交惡，其後德國總理默克爾曾提出讓俄羅斯重返亦不果。拜登政府既矢言要重拾西方世界的領導角色，其與俄羅斯的關係何去何從，自然是不能不解決的問題。

新仇舊恨 貨幣戰爭

舊恨方面，克里米亞危機發生之際拜登正為美國副總統，其當時亦曾狠批俄羅斯「奪取領土」，在今年3月初拜登亦再次重申，永遠不會承認俄羅斯對克里米亞的「吞併」。此問題既然未解，由此以來的制裁問題當然繼續阻礙兩國關係。

新仇方面，拜登3月曾公開稱普京是「殺人兇手」（killer），此後俄羅斯傳召駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）回國，後者至今尚未返美。而美國在一個月後亦召回駐俄大使蘇利文（John Sullivan）返美。拜登與普京此次瑞士峰會，兩名大使會否同場，甚至此後會否重返駐外崗位，將象徵會晤成果是大是小。

更重要的是，美俄關係不只是政治上的，在經濟上也尤為重要。日前俄羅斯財政部長盧安諾夫（Anton Siluanov）宣布，主權財富基金中的美元份額一個月內將減至零，同時歐元、人民爐幣及黃金佔比將增加至40%、30%及20%。此舉不但是俄羅斯意欲擺脫美國制裁的重要舉措，也可能會動搖美元的壟斷地位。在此人民幣國際化的時代，俄羅斯選擇靠攏中國，必然成為華府的頭痛問題。

拜登周三抵達英國後，表示「不會尋求與俄羅斯衝突」，希望兩國關係穩定，但揚言「如果俄羅斯作出傷害的事，美國會有力回應」。觀乎此，拜登能否撇開不必要的意識形態包袱，與普京求同存異，目前未必能夠樂觀。