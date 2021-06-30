「七一勳章」頒授對象折射中共訊息

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-06-30 06:35

本星期二（6月29日），在中國共產黨即將慶祝100周年之際，「七一勳章」頒授儀式假北京人民大會堂舉行，首次由中央總書記兼國家主席習近平向29位獲獎者授予勳章。該儀式由中央政治局常委王滬寧主持，李克強、栗戰書、汪洋、趙樂際、韓正等其他中央政治局常委和國家副主席王岐山亦有出席。

根據四年前實施的《中國共產黨黨內功勳榮譽表彰條例》，「七一勳章」是黨內的最高榮譽，一般在黨慶逢五、逢十的年份每隔五年評選頒授，其對象是「在中國特色社會主義偉大事業和黨的建設新的偉大工程中作出傑出貢獻、創造寶貴精神財富的黨員」，而且他們「應當在全黨全社會具有重大影響、受到高度讚譽」。

6月29日，「七一勳章」頒授儀式在人民大會堂舉行。圖為「七一勳章」獲得者抵達人民大會堂。（新華社）

得獎者多參與扶貧事業

在首次「七一勳章」頒授儀式上，習近平讚揚一眾獲獎者「想群眾之所想，急群眾之所急，解群眾之所難，密切聯繫群眾，堅定依靠群眾，一心一意為百姓造福」，並且呼籲全黨「堅持不懈為群眾辦實事做好事」。另外，今年3月中央委員會組織部副部長、國家公務員局局長傅興國也曾說過「七一勳章」人選提名條件之一是「為全面建成小康社會和打贏脫貧攻堅戰……作出傑出貢獻、建立卓越功勳」，可見貢獻扶貧是今次授勳的標準之一。

再看今次提名並獲獎的29人，他們當中確有不少人物參與了國家的扶貧事業。以代表得獎者發言的張桂梅為例，身為鄉村教師的她於2008年創辦了全國第一所免費女子高中，至今已經幫助近兩千名貧困山區女孩升讀大學，今年初更榮獲「全國脫貧攻堅楷模」稱號；其餘像治沙造林助民致富的石光銀、鑿渠改善山區用水的黃大發、入村扶貧期間殉職的黃文秀、熱心公益慈善活動的王蘭花等，今次他們獲得「七一勳章」正好代表了對其投身扶貧事業的肯定。

习近平颁授“七一勋章”。（中国央视截图）

尊重平民基層高於精英

另一方面，2015年開始規範相關制度的時候，中央政治局審議通過《關於建立健全黨和國家功勳榮譽表彰制度的意見》，當中述及授勳原則包括「注重精神激勵……充分發揮其精神引領、典型示範作用，推動全黨全社會形成崇尚先進、尊愛英雄」，又指要藉着宣傳引導「推動在全社會形成見賢思齊、崇尚英雄、爭做先鋒的良好氛圍」，而習近平在今次儀式的發言特別強調「『七一勳章』獲得者都來自人民、植根人民，是立足本職、默默奉獻的平凡英雄。」

實際上首批「七一勳章」得獎者也真的多數出身於地方基層，絕大部分人甚至跟中央或北京組織從來沒任何關連。比較各省初步建議人選與中央提名之間的名單，可以看到知名企業家倪潤峰、中國科學院院士胡仁宇、中國工程院院士朱有勇等響噹噹的名字其間已遭篩走，更突顯了這種非偏重精英階層的傾向。事前坊間有意見估計得獎者應該以身為黨員的名人為主，像是帶領國家對抗新冠疫情的鍾南山，但提名及評選結果都證明這些猜測是完全錯誤。

儘管「七一勳章」得獎者仍有一些來自重點科技界、軍界或外交界，不過這些人物此前並未獲得對應的「共和國勳章」、「八一勳章」或「友誼勳章」，同時他們所佔比例畢竟只屬少數，授勳對象整體逾半依然以勤事本業的基層人民為主，故此起碼從這一點來看，今回功勳表彰可謂體現了對群眾的尊重和表揚，而作為中國執政黨的中國共產黨也透過是次儀式再度展示出對於脫貧攻堅的重視。