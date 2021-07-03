高官從百年黨慶學到了什麼？

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-07-03 06:15

7月1日是中國共產黨成立百年，國家主席習近平在慶祝大會宣告國家「全面建成了小康社會，歷史性地解決了絕對貧困問題」。香港問責官員貴為大會座上客，很應該體會到國家對提升人民福祉如此在意。透過這次慶典，希望能夠啟發他們改變日後施政方針，把扶貧、共富、改善人民生活真正視為政府和官員使命。

習近平在慶祝大會的講話長約一小時，本地傳媒多數聚焦報道講話的政治部分，包括中共實現帶領中華民族偉大復興、絕不允許外來勢力壓迫國人，而且決心捍衞國家主權和領土完整等，但其實宣告國家全面建成小康社會的意義更為重大。

習近平指，中國將分步實現全面建成小康社會、基本實現社會主義現代化，最終建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。（新華社）

網上發文不如坐言起行

出席黨慶香港主要官員包括財政司司長陳茂波。他同一晚在社交媒體上發文，表示能夠見證國家宣布全面建成小康社會，「讓人激動，令人難忘」，又提出港人要「全面準確貫徹落實一國兩制，全力破解社會的深層次矛盾，化解社會民生的難點痛點，提升市民生活的獲得感和幸福感，推動香港更好融入國家發展大局」。

香港問題固然要全社會合力解決，但擁有公權力和資源政府理應身先士卒替市民解困才對。像是他提到的深層次矛盾，最突出的莫過於房屋、土地和稅制不公，這些明明都是他有權自力處理的範疇。按照常理，政司司長絕對可以要求轄下發展局善用香港閒置土地建屋、平抑樓價以及改善民生設施，也可要求財經事務及庫務局釐訂方案增加富人和財團稅收，同時減輕中下階層賦稅，從稅收縮窄社會不平等。可惜的是，陳茂波寧可選擇在網上撰寫短文，都不真正落手實施以上舉措。

港人不感幸福

再說社會民生難點痛點，香港相關問題肯定要以貧富懸殊為首。相對於國家解決的絕對貧困，香港主要面對的是相對貧窮嚴峻。即使勞工及福利局不是財爺直屬下級，他應該也可以主動與局方討論如何進一步改善二次分配，盡量利用稅收分配達致扶貧效果。當然，勞福局更應該主動把貧窮線視為滅貧指標，透過福利、增加最低工資、提升基層技能等方法，把貧困戶拉回貧窮線上。

香港的貧富懸殊問題愈趨嚴重。（資料圖片／歐嘉樂攝）

至於市民生活的獲得感和幸福感，今屆政府治下顯然也未見得有多大成就。去年5月香港家庭福利會根據居民訪問結果發布「香港家庭幸福指數」，整體而言香港家庭感受到的幸福水平僅得處於「一般」範圍的6.23分，六個分類範疇當中又以「社會連繫」和「生活平衡」屬「較差」水平的4.10分和4.45分。香港中文大學亞太研究所的研究同樣顯示，香港生活質素指數自2017年的106.57分連續兩年下降至2019年的101.39分，反映市民在各方面的幸福感都有所下降。

中共把實現全面建成小康社會、解決貧困問題當成執政目標，並且終於取得重大成功；在同屬中國領土的香港，政府官員亦應該展現出同一決心，真正着手處理本地貧窮及民生的種種問題活，而非只會重複內地口號卻不懂得坐言起行。