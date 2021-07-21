721事件兩年｜完善機制以作後事之師

兩年前的7月21日，元朗有大批白衣人襲擊港鐵乘客，事件至今仍是眾多香港人的心結。除了襲擊起因依舊各執一詞之外，受害者追討補償之路亦崎嶇非常。若要為這場社會創傷添上積極意義，那就是加快司法程序步伐，或者改革投訴警察機制，令受襲者盡快討回公道。



部分白衣人被控暴動罪，現正進入審訊階段。另一邊廂，有被襲者組成團隊，早前向案發時任警務處長鄧炳強民事索償，指控警方在事發當晚沒有履行保護市民的責任，還原事件真相。團隊在今年5月終止索償，主要是因為團隊當中的前立法會議員林卓廷和何俊仁現正還柙，加上自團隊成立至解散一刻，與訟雙方仍留在審前處理法律文件階段。

民事訴訟路崎嶇

不論政治立場，任何人如此受襲，欲索償也是可理解的做法。但據團隊早前說法，辯方的資深大律師多次申請延期，花了一年多才完成答辯書，之後律政司又申請撤銷控方索償。難怪何俊仁曾經引述林卓廷說話，指「如果這樣花費，爭取公義太貴」。

何俊仁指，林卓廷不是受到政治壓力而決定終止案件，而是考慮到自己難以應付，還有如果敗訴，日後自己難以為其他原告就訟費「包底」，對此很擔心。（歐嘉樂攝）

對民事司法制度的批評一早存在，終審法院首席法官於2000年曾成立工作小組，專責檢討高等法院民事訴訟規則和程序，當中就指出本地的訟費昂貴且難以預料，過程緩慢，與訟一方不難利用程序拖延訴訟，而且偏重對抗形式。後來司法機構落實多項改革建議，但從此宗民間追討警方責任的官司看來，民事訴訟的老問題似乎固態復萌。

當然，受襲者循打官司追討，本身也未必成事。例如法官可能認為過失足以令受襲者獲得賠償，或者賠償低於他們入稟要求的金額，甚至裁決傷勢不是警察直接造成，控告不成立。有沒有警員在721事件中失職，較好的做法相信是警察投訴機制。

【7.21事件】港鐵關閉元朗西鐵站並落閘，白衣人結集在閘外，當時大批巿民在閘內，雙方叫囂對峙。（01製圖／港台視像新聞截圖）

改革警察投訴機制替社會療傷

惟監警會沒有獨立調查權，在去年就反修例風波發表的調查報告主要亦只採納警方說法。若然監警會有此權力，就可以主動索取警務處資料，避免隱瞞和選擇性提交資料。就元朗襲擊案而言，公眾能期望監警會能要求警方交代部署細節，例如為何不及早預備警力應對網上流傳的示威活動，以及為何未應及時到場處理眾多999報案等。

正所謂前事不忘，後事之師。721襲擊案已是香港一道傷痕，但它能否帶來積極意義，促進改革目前不足的機制？不只是受襲者傷痕需要早日復原，政府也要逐步替撕裂了的社會療傷。