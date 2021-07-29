酒店賓館轉過渡屋落實遇阻　運房局須擔當主導

政府於本年度《施政報告》提出資助非政府組織租用酒店賓館作過渡性房屋，供居住不適切居所及在輪候公屋的市民入住。然而，有賓館業界和社會服務團體均反映參與計劃後才發現障礙重重，而負責的運輸及房屋局被批欠統籌力。既然局方承諾以最大決心協助基層家庭入住適切居所，而過渡性房屋是策略之一，官員須盡力讓持分者促成好事，尤其是釐清申請條件和資訊發放。



政府今年推出先導計劃，通過關愛基金資助非政府組織租用酒店或賓館作過渡性房屋，迄今局方批出兩個項目，涉及一間酒店和14間賓館共241房間，預算資助約3,000萬元。運房局副局長蘇偉文周三（28日）受訪表示，另有十多間非政府機構及30多間賓館研究合作，涉及400多個房間。

最新一份《施政報告》公布，將資助非政府組織租用酒店或賓館作過渡性房屋。（資料圖片/鄭子峰攝）

觀乎局方在網上公布的酒店賓館登記名單，房間數目逾1,500個，雖然數目已經超過局方目標的800個，由賓館申請的房間量只佔2020年賓館房間總數12,274間僅一成多，踴躍程度一般。即使賓館業在疫情下生意慘淡，似乎只屬少數認為政府計劃為救命草。

賓館業反應平平，原因之一是先導計劃與牌照安排有矛盾，令業界卻步。民政事務局為打擊無牌賓館，去年12月起實行新法例，但設一年過渡期讓現有賓館符合新例，期內持牌人可按原有要求申請續牌，新牌照也不多於一年。

大門開小門不開

部分在去年底至今續牌的賓館一如預期獲續牌一年，但這就跟先導計劃的要求，即賓館要跟非政府組織簽約兩年有矛盾。參與先導計劃的社區組織協會直言，擔心與一年牌照期的賓館合作，因為不知下年營商環境如何。

社協早前以3個月時間與超過40間賓館溝通，成功租用6間分布在油尖旺區的賓館，共提供80個房間，有36戶已成功入伙。（曾鳳婷攝）

蘇偉文提到三點安撫業界：一、到目前為止沒有一個資助申請因為牌照問題不獲批准，二、指會為少於兩年到期的酒店賓館「提供便利及協助」；三、剩下一年牌照期的賓館也可申請。惟副局長的回覆未能釋除疑慮。

首先，所稱的沒有不獲批准事宜，會否只是因為非政府組織先行剔走牌照到期將至的賓館，挑選穩陣的對象而已？第二，所指的便利及協助是甚麼呢？會否是自動續牌多一年？他需要多加交代。第三，有賓館業人士在局長回應後才知悉可以跟非政府組織簽約，似乎表示政府和業界的資訊存有誤會，而且仍然沒有解決一年後住客可否繼續住在簽約賓館的問題。

應加強資訊流通

持分者掌握的資訊落差還見諸於洽談過程。現時的做法是非政府組織按政府提供的名單自行聯絡賓館酒店。賓館負責人稱他們無從得知需要等候多久，或者在甚麼條件下可被選中，認為政府被動，由得雙方實行。

如一酒店賓館負責人劉小姐指，業界在疫情下的收入大跌。計劃的推出有助業界作短期應急，能達到雙嬴局面，惟政府提供的支援較低，令他們難以參與計劃和成功配對。（曾鳳婷攝）

也許政府認為已為運作做了不少工夫，例如對賓館酒店資格進行審查，協助制定申請撥款建議，擬備合作備忘錄範本等，殊不知等待過程和商議合約才是痛點。政府若要促成雙方合作，大可多做一兩步，加強主導角色，例如設立網上平台給非政府組織向賓館表示合作意向，以至組織配對會議讓雙方互相介紹。

其實酒店賓館作過渡性住房只可是中途安排，但既然方案是政府提出，官員就有責任妥善安排，方便酒店賓館和非政府組織參與，加快基層人士改善居住環境的時間。其實不只於過渡屋措施，福利、墟市等項目的申請也繁複非常，市民要穿梭折騰於多個政府部門。如果官員真的有心服務市民，理應站在市民角度設想執行流程，拆牆鬆綁，減少措施之間的矛盾，提升施政效能。