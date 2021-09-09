延宕14年始開幕　西九M+搞邊科?

西九文化區視覺文化博物館M+周三（8日）宣佈將於11月12日正式開放，並會於33個展廳及展覽空間內展出1,500件M+藏品系列。從博物館開幕日起一年內，持有效身份證的香港居民可免費參觀Ｍ＋展廳展覽。屆時將有現場展演、講座、導賞團、工作坊、放映會及線上活動等予市民一同感受藝術。



「M+」（Museum Plus）的概念於2007年首次被提出，局方希望將M+打造成一個具前瞻文化機構，以靈活多變及具前瞻性的手法，從香港及現今角度展示二十至二十一世紀視覺文化。當時局方有意把M+設計為一個兼有戶外和室內空間的博物館社區，以及一個文化交流和活動的平台。

惟現時查閱M+官方網站，只述其為一所嶄新的博物館，致力於收藏、展示與詮釋二十及二十一世紀的視覺藝術、設計及建築、流動影像，以及香港視覺文化，似乎與其當初的超越博物館及建築空間的理想相距甚遠。而且只靠一所博物館，向市民提供單向資訊，亦難以對開初時的種種雄心壯志例如：旨在引發、教導和吸引市民、鼓勵對話、促進創意及探索視覺文化的多元性等，去作出一個有力回應。

超支風波未平 展品問題又起

M+大樓於2014年動工，2018年竣工，最後於2021年對公眾開放，整棟大樓歷時六年方對公眾開放，奈何已經是西九文化區首批落成的主要地標之一。大樓興建不但需時甚久，而且更於2018年爆出超支風波，涉及金額約60億元。然而觀乎政府行政一貫官僚程序作風，只怕香港市民對以上問題亦多見不怪，只能寄望政府可以向發展商追討金額，以免要以市民的血汗錢負擔。

除了建造工程爆出問題之外，有關館藏的展品亦一度引起社會熱議。年初新民黨立法會議員容海恩在行政長官答問會上稱，M+博物館內有疑似違反《港區國安法》、侮辱國家尊嚴的藝術品，當中包括艾末末的作品。而西九主席唐英年當時回應稱，無計劃在開館時展出艾未未作品，M+博物館必定會遵守香港法律。

館方當初以「半買半送」方式花逾1.7億港元向來自瑞士的中國當代藝術收藏家烏利希克（Uli Sigg）購入藏品，並接受由希克博士成立的基金所捐贈的1,463件作品，當中就包括了艾未未攝影作品《透視研究：天安門》。若然相關展品真的不當，為何館方沒有一早為意？任西九主席多年的唐英年，對此難道沒有看法？再者，館方花了大錢購入藏品，若因為不同原因而未能展出藏品，公眾自然對其購入藏品及花費準則也有質疑。

政府希望打造香港成為亞洲文化藝術中心，一洗文化沙漠頹風絕對值得支持。可惜只有一個良好的出發點，並不足以令整件事得以順利進行。無論在興建、營運甚至行政方針上，整個M+計劃也不令人滿意，唯有寄望局方以後可以審慎理財及行政，以免浪費公帑之餘又招人話柄。