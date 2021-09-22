推動前海發展不是限制香港

在剛過去的周末，國務院副總理韓正往廣東深圳進行調研。身兼粵港澳大灣區建設領導小組組長的他期間在深圳前海合作區人民法院進行考察，而在了解該法院的民商事域外法律適用、香港法律專業人士聘任、內地與港澳司法協助等情況後，韓正指出「要加快推動粵港澳大灣區法律規則銜接和機制對接……聯動香港打造國際法律服務中心和國際商事爭議解決中心，不斷提升法律服務水平」。



支持香港建設「亞太區國際法律及解決爭議服務中心」，是國家從2016年「十三五」規劃到今年「十四五」規劃一直不變的政策，而在前年公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》裏，也有提過要支持香港發展海事法律及爭議解決等高端航運服務、支持香港成為解決「一帶一路」建設項目投資和商業爭議的服務中心與推動內地對港澳在法律及爭議解決領域實施特別開放措施等內容。

9月19日，韓正在深圳華為技術有限公司調研，任正非陪同。（央視截圖）

正面心態應對鄰區挑戰

自從《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》（下稱《前海方案》）在兩星期前出台以來，社會始終存在一些聲音質疑它是打算搶奪香港的人材和資金，甚至陰謀論地認為前海屬於刻意在旁設置據點「陰乾」香港，然而這些效果若要變成事實，前提肯定是香港的發展不求上進、原地踏步。如果有人真的擔心發生此種事情，那就更應該努力做好自己來貢獻本地發展，而非將心力和時間花在怪責來自鄰近地區的挑戰才對。

至於今次韓正考察前海重申香港法律服務行業對前海合作區的重要性，更加可以見到這種想法純屬杞人憂天。像是《前海方案》雖然一方面提出區內「建設國際法律服務中心和國際商事爭議解決中心」，但它同時亦要求「探索完善前海合作區內適用香港法律和選用香港作仲裁地解決民商事案件的機制」，可見其設計依然希望維持香港自身的爭議解決服務樞紐地位，毋須過度解讀成為對方希望透過惡性競爭拖垮香港。

融入內地無礙本港發展

尤其是在爭議解決服務這一版塊，不難看到內地中央和深圳方面確實有推出許多跟本港互惠互利的措施，譬如深圳國際仲裁院自2016年起便在關於適用《聯合國國際貿易法委員會仲裁規則》的程序指引裏默認仲裁地為香港，而過去兩年最高人民法院又先後與港府簽署《關於內地與香港特別行政區法院就仲裁程序相互協助保全的安排》及《關於內地與香港特別行政區相互執行仲裁裁決的補充安排》，訂明在港仲裁結果可以向內地法院申請執行和提供保全措施。

律師會會長陳澤銘（盧翊銘攝）

提起內地能為港人提供機遇、香港應該融入國家發展，並不必然要跟限制香港本地內部發展掛鉤。不久前當選香港律師會新任會長的陳澤銘正是一個例子，他於本星期一（9月20日）與傳媒會面時就提到自己參加了今年7月舉行的粵港澳大灣區律師執業試，又呼籲會員把握內地機遇和表示法律界要參與國家發展，但他亦指出自己跟律師會的工作一直都很重視維持香港法治形象，以及向國際社會解釋香港的實際情況，可見兩者完全能夠並行不悖。

中央近年愈加推進鄰近合作區的發展並且強調特區融入國家發展大局的重要性，此一轉變難免會讓港人變得敏感緊張起來，要麼以為香港過去的優勢和地位將被鄰近地區侵吞，要麼倒過來將一切管治和發展本港的責任撤手不管交給國家，而兩種方向都算不上正確對待問題的態度，相反我們在這種時候其實更應該固守本份，繼續積極地建設和發展未來，如此對於香港才是最有利的作法。