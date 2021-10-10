施政報告｜社會保障不能止於增加福利金

行政長官林鄭月娥周三（6日）發表本屆任內最後一份《施政報告》，重點推銷北部都會區規劃，預期可以產生65萬個職位，額外增加16.5萬至18.6萬個住宅單位。但眼前的民生問題，社會保障的措施和討論可謂聊備一格，只以增加福利金充撐場面。



《施政報告》提出劃一發放3,815元高額長者生活津貼，增加在職家庭津貼計劃資助額和放寬申請資格，以及增加綜援租金津貼和其他特別津貼資格，這些是德政，受助者可以短期受惠，尤其有望紓緩基層租屋開支。至於在現金福利以外，強制舉報虐待兒童個案也是較重要的立法建議。

政府宣布於明年下半年合併普通及高額長生津，劃一採用普通津貼中較寬鬆的資產上限，合資格申請人將可領取高額津貼。（梁鵬威攝）

重規劃亦不可輕保障

在扶貧策略方面，《報告》僅現金福利替長者脫貧，以就業和職津支援基層在職家庭，加快興建公屋、過渡性房屋和發放現金津貼，以及為低收入僱員代供強積金和長遠考慮實行年金制度，暴露政府到任期即將結束也沒有決心改善社會保障。

不論在上屆或本屆任期，政策介入前和介入後的貧窮率均呈上升，去年有109.8萬人的收入低於貧窮線，佔人口15.8%，但政府從沒有定下扶貧目標，更視貧窮為資本主義下的必然結果。當沒有扶貧目標，官員難以量度政策成效，「共同富裕」亦無從說起。第二，本港處於由創科主導的經濟轉型，但教育水平較低的市民未能從中受惠，工作容易被零散化甚或被替代，但政府欠缺針對相關勞工保障，亦欠缺適應新時代的再就業再培訓計劃。第三，現時強積金供款比率之低，根本不能足以令長者安享晚年。這裏亦延伸一個問題，單靠低稅制之下的公帑支援與日俱增的長者福利開支，政府財政壓力勢必增加。

上水發生母子雙屍命案，有社工建議政府要為長者社區照顧服務增撥更多資源，同時亦需制訂照顧者為本位的照顧者支援政策，長者及照顧者支援環環緊扣，才能達致居家安老。（林振華攝）

非現金支援同樣重要

再者，很多支援老幼和體弱者的服務不能由個人和家庭自行處理，現金以外的社會服務不可少，諸如社福人手、土地、設施也需要政府統籌。去年11月母親勒斃智障兒子案，今年4月的雙老倫常命案，上月的兒子猝逝百歲母親失照顧而死案等，正正反映院舍宿位短缺、社區照顧不足，和被照顧者同受生活壓力。政府每年《施政報告》均僅羅列丁點兒的進展，例如於今年向合資格的私營殘疾人士院舍購買45個指定暫顧宿位，新增數量顯然是杯水車薪。

要提供社會服務，有賴社福機構和員工執行。《施政報告》列出本年完成優化整筆撥款津助制度的檢討工作，但完成不代表持分者滿意，例如社聯批評政府未有總結檢討成果，遑論社工多年來爭取推翻整筆撥款制度，要求政府重新按實際服務需要撥款。

香港需要新的城市規劃及經濟發展來改善民生，但這些只是第一分配，社會保障作為第二分配仍然不可或缺，以社會服務和福利來扶貧安老助弱。新冠疫情後，很多國際智庫和學者也指出各地的貧富差距擴大，相信香港也難倖免。《施政報告》或反映官員以為多發一點福利金已可消弭矛盾，但要完善本地社會保障制度，官員必須從根本改革一次、二次分配制度，設下減貧指標，並趁勞動人口尚在充裕之時訂立三方供款的退保制度。即使本屆任期未能成事，也要立下此等目標，好讓下屆政府落實。