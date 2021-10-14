的士司機面對風險　運輸署應主動協助

周二（12日）凌晨在西環發生一宗的士司機遇襲死亡慘案，洋漢乘客以菜刀施襲，司機右頸中刀後不治。港九新界的士司機總會主席李永祥指，過往曾有的士司機遇襲，但是次慘案為當中第一宗造成人命死亡的案件。



翻查資料，近年亦有發生多宗的士司機遇襲案件，不少是發生於車廂中。例如2014年12月7日，荃灣有醉漢突然行為失常，爬上前座毆打司機臉頰，及後司機向警員求助後才將醉漢制服拘捕。2018年9月20與23日分別發生了針對夜班的士司機的劫案，前者為扑頭搶劫，而後者則由雌賊亮刀威嚇，雄賊拳毆搶劫，司機反抗時亦被利刀𠝹傷。

安全指引內容模糊

早的1995年時，已有立法局議員問及「運輸署會否考慮批准的士司機在其的士內裝設防盜膠板之類的保安設備」，當時保安司聲稱警方及運輸署「原則上並不反對的士內裝設這些保安措施」，並且曾與的士聯會詳細磋商研究相關問題。至2009年，運輸署表示「原則上不反對在的士車廂內裝設防劫透明膠板設施」，甚至為此在年初發出了簡單指引，因此若司機認為有需要安裝此等安全裝置可以自行處理。倘若的士司機有安裝防劫透明膠版設施，相信可以防範一定程度由後座發出的物理襲擊。

不過，署方有關防劫透明膠板項目的指引僅有三項簡單內容，分別為：有關裝設必須牢固安裝、設施邊沿或平面凸出部分須用軟物料包裹及有關設施如設有付款托盤，托盤邊沿亦須用軟物料適當包裹。多年以來，三項指引都沒有釐定到安全裝置的尺寸以及合格標準，更有機會導致的士不能通過驗車程序。

當局處理有欠妥善

雖然運輸署表示不反對安裝膠板，但卻有的士在驗車程序中被機電工程署要求拆除膠板，理由是膠板並非原裝車輛配件，而且政府未有法例列明膠板合法。一些的士司機要在平日「偷雞」安裝防盜膠板，等到驗車時再拆除，無奈地遊走於法律的灰色地帶。與此同時，在欠缺法律基礎支持的情況下，有司機亦擔心安裝防劫膠板可能影響自身形象，當中租車者還因為增設安全設施前要先徵求車主或車行同意而更形被動。

類似問題其實也見於在的士車廂安裝拍攝車內情況的攝錄機。運輸署曾於2018年承諾就自願安裝的士車廂攝錄機發布一套指引，也打算就此徵詢私隱專員的意見，然而三年過去以後該指引至今卻尚未公布。

政府部門只以「不反對」的說法來回應的士裝設安全措施的訴求，但其實更有責任制定詳細指引及標準，尤其運輸署應該要盡快協商出與業界及機電署的共識，在可以通過驗車程序之餘亦可有效保障司機安全，避免悲劇再次發生。