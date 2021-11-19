《醜陋的中國人》將停版　批判建基於中肯認識

原名郭衣洞的已故台灣作家柏楊以批評中國腐敗文化而知名，其作品《醜陋的中國人》更以辛辣筆鋒批評和諷刺中國傳統陋習而為世熟知。然而，近日有台灣出版社打算將《醜陋的中國人》節錄為中一教材出版時，卻被柏楊遺孀張香華斷然拒絕。張香華表示，《醜陋的中國人》已完成其使命「功成身退」，在2024年與台灣及內地兩間出版商合約到期後將不再發行此書，甚至希望出版社能尊重柏楊意思，自行從即日起停止出版。



本身是中學教師的張香華解釋道，《醜陋的中國人》的原稿來自於柏楊1984年的演講，面向的是成年人而非中一學生，認為以該書作為尚未建立民族認同的中一教材並不合適。她又指台灣當局近年在教育方面推動「去中國化」，擔心學生對中國根本沒有足夠認識，該書易於被錯誤利用於辱華上。

愛之深、責之切

柏楊雖然以批評中國傳統文化知名，不過從來也沒有否定自己的中國人身份，有時甚至會自謔一些陋習為中國人的老毛病。柏楊對中國的批評本質上並非出自於對中國的不認同，而是愛之深、責之切的表現。他經常指出，中國要改變和現代化，必須把人治、欠缺公德、虛偽奉承等傳統「醬缸文化」以及平民的不文明行為改掉。

柏楊活躍於1950至80年代的文壇，當時台灣經濟起飛甚至成為亞洲四小龍，然而經濟發展雖令人民富足改善，但仍不少台灣人有暴發戶現象。柏楊認為暴發戶現象的主因是無法改掉不文明的中國傳統陋習，所以對部分中國傳統起了很大批評。時移世易，80年代後期中國內地改革開放後，內地同樣出現了當初台灣出現的暴發戶現象，因此柏楊的作品在內地亦為不少有識之士欣賞，流行一時。

但柏楊撰文的主要目的在於鼓勵國人改正，而非否定中國的「去中國化」，這也是為何張香華認為近年台灣當局利用柏林作品於「去中國化」有違其意願。再加上現在與柏楊活躍年代的國情已有所不同，張香華也提到中國已做到扶貧，有飯吃，有廁所上，柏楊對中國人當初的一些批評可算是「功成身退」。

連中聯辦圖書館內也有《醜陋的中國人》一書。（潘希橋攝）

港台兩地對大陸認識不足

這當然不代表今天中國人已經沒有「醜陋的地方」，但批判須基於正確認識。而正如張香華說，現今台灣「去中國化」嚴重，年輕一代對中國文化所知甚少，「即便讀了柏楊的文章，又怎能領會柏楊的精神？」現在台灣不少對內地的批評只建基於一些天荒夜談式的想法，一些名嘴為了嘩眾取寵，甚至說出「中國人吃不起茶葉蛋」這些貽笑之話。而綠營媒體也配合這種論述，曲解或偏頻地報道中國內地的事情。當有人稱讚大陸時，往往被扣上「投共」標籤。

批判須建基於中肯認識的這個顯淺道理，其實不只適用於台灣對中國，也適用於各個社會、各個方面。例如一些「小粉紅」的言論雖然出位，卻並非基於準確事實；香港人雖然回內地的經驗不少，但對內地的認知卻也停留在表面的層次，輕信一些偏頻評論。近年不只兩岸三地，世界各地不同社會也許多矛盾和磨擦，也許《醜陋的中國人》停版一事提醒了我們雖然批判可貴，但如果連正確的認識也沒有，其實難以作出客觀的評價。