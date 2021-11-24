殺校帶來的不止是學業問題

教育局周二（23日）公布因中學適齡人口將出現結構性下降，龍翔官立中學位處的黃大仙區有較多剩餘學位，經詳細考慮各方面因素，包括教育政策、學額供求、官立學校整體發展需要、政府資源運用等後，決定2022／23學年起合併龍翔官立中學與深水埗九龍工業學校。而其實政府早前已經預告有關政策，稱希望為辦學團體樹立榜樣，同時局方指現時校合併更可為學生提供更合適的學習環境。



局方銳意為學生改善學習環境的出發點固然值得支持，同時亦要吸取先前開學後學童連還輕生的教訓，香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心之前就發布了香港自殺數據，在2020年香港青少年自殺有上升趨勢，當青年面對的問題涉及不同範疇，包括家庭、人際相處、讀書壓力甚至感情困擾或精神健康問題等，局方需要認真審視強制要求學生轉校有機會引致的後果。

兒童死亡個案檢討委員會發表第五份報告，3年期間兒童自殺個案宗數較上一個3年檢視期增逾倍。（鍾妍攝）

支援措施要全面 小班利照顧需要

適逢兒童死亡個案檢討委員會周二（23日）發表第五份報告，指出在2016至2018年3年間，自殺案例最多的年齡層為15至17歲，當中逾七成兒童自殺原因為學業壓力。這值得局方在規劃中學教育時加以留意，更全面地照顧學童需要。

例如在被殺校過程中，局方可以考慮聘任兩所學校的教師，以降低師生比。始終每位老師需要照顧的學生愈少，愈能聚焦於學童的需要，以至洞悉到學生是否順暢地適應過渡程序。亦正如港島東區中學校長會主席嚴志在電台節目中表示，這可以視之為在中學推行小班教學的契機，順勢加強照顧學生及特殊學習需要，進一步保障學童之餘更可以避免大量教師失業。

中三何同學對學校被「殺」感傷感，擔心未能適應新學校環境及學習進度，亦憂慮會遇上霸凌事件，需時思考及與家人商討是否轉到九工。（鄧穎琳攝）

學習以外的挑戰需要應對

除了學習以外，學生轉校要重新適應新環境，有中三學生接受傳媒訪問時直言憂慮被欺凌或追不上進度。突如其來的轉變容易對學童構成壓力，局方有需要為提供更多非學業層面的支援。

局方表示由本學年開始，九龍工業學校及龍翔官立中學會加強合作，舉辦不同類型的師生交流活動、聯校課程和比賽等，這些措施相信有助增加兩所學生交流。與此同時，局方亦可考慮要求校方增聘任更多駐校社工，以應對學生情緒問題個案有機會上升的隱憂。

根據政府統計處最新數據顯示，2020年年中至2021年年中人口淨移出人數多達75,300人，可以預計移民潮的影響連同適齡學童人口持續下降，將會有更多學校面臨殺校命運。政府必須應對由此衍生的問題，例如學童特殊學習需要、新高中課程下學生的學習差異以至適應新校舍等，提出更全面的計劃，解決衍生問題。