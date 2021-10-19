教育局局長楊潤雄周一（18日）於立法會教育事務委員會中簡報《施政報告》，並回應立法會議員提問。當中除了有關升掛國旗安排外，亦提到兩個關乎教師方面的教育政策考量，分別為制訂教師操守指引及研究是否修改現時本港教師永久註冊制度。



《香港教育專業守則》是現時唯一一份界定教師是否失職或不稱職的文件，由教育團體代表組成的「教育工作者專業守則籌備委員會」（操守議會）草擬和制訂於1990年公布，教育局在處理教師涉嫌失德的個案時亦會參考。於2016年操守議會曾就《守則》編寫實務指引及參考事例，惟在及後的諮詢時遭到強烈反對而將實務指引擱置，現時整份《守則》的條文內容與1990年時並無大分別。

2019年爆發反修例運動，教育局由2019年6月底至2020年12月接獲共269宗有關教師專業失德的投訴，並對154名教師採取紀律行動，包括取消當中三人的教師註冊資格，對比教育局披露過去五年教師失德或專業失當行為的個案宗數，2020年的案量為五年來新高。

在經歷不同的社會運動之後，從最新公布的投訴個案數字可見，現行《守則》似乎並未能有效對教師的行為和言論作出規範。因此官方若制定教師操守指引，列明失德教師懲處，或有助予以教師更清晰的指引，避免教師誤觸法律紅線或向學童貫輸錯誤的價值觀。然而相對於制定指引的簡單，教育政策其實還有更多較複雜的議題要處理，當中包括殺校帶來的問題。

退休與轉行不一定奏效

上周一（11日）教育局向立法會教育事務委員會提交文件，闡述教育局近年對中小學派位的規劃及相關措施，指本地出生率持續下跌，預算未來學齡人口亦會下跌，問題已經由「過渡性」轉變為「結構性」。文件中首次透露局方已與辦學團體商討，逐步停辦或重置長期有大量剩餘學位地區的學校，官校亦會涵蓋在考慮名單內。同時局方表示現時並未有計劃於中學推行小班教育，在適齡學童人口下跌、殺校及中學教育模式未能轉形三個因素影響之下，可以預視將會出現教師失業潮。

雖然楊潤雄指將會跟辦學團體及學界商討，希望得出一個同時應對到學生減少，又可以穩定教師團隊的方案，並謂會協助教師退休或轉行等。但教育工作經驗不一定有助轉行，而退休亦只是小部份年資深的教師的選擇，所以政府應該要設計出短期及長期應對方案。更何況學童人口減少已非「過渡性」問題，短期內情況難以緩解。

短期而言教育局可以提供進修津貼予教師，鼓勵他們停職進修，以暫時舒緩教師人手供應過多問題。社會問題總是環環相扣，政府應該要避免過分分割問題並希望將問題獨立解決，要應對出生人口下降，政府必須要努力將香港建設成為一個宜居城市，要讓社會大眾看見希望，當對未來有願景方能有效刺激大眾生育。