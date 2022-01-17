精準紓困方公義　財政穩健可稅改

日前立法會財務委員會舉行的特別會議上，議員關注下個財政年度會否繼續派發電子消費券，財政司司長陳茂波則說消費券「如果作為防疫抗疫裏面其中一個選項，其實從各方面來看都未必是那麼容易的」。他星期日（1月16日）在網誌文章引述了一些反對繼續派發的理據，包括「涉及金額龐大，應該將公共資源更具針對性地運用」與「認為疫情下大家減少外出消費，令消費券作用有限」。



除此之外，陳茂波在網誌裏還表示「不同人對解決問題的進路卻可以非常不同，很多時候未必能達到一致共識」，所以當局「只能多作解說」和「尋求大多數市民支持」。與此同時，他又認為「任何紓困措施一旦『力求精準』聚焦某群目標受眾，便容易因『差異待遇』而引起反彈。相反，如果措施做到『普遍受惠』，卻也有機會被視為對弱勢群體的關懷不足」，並且呼籲各方要諒解「在大家都比較接受的範圍內爭取較理想效果」。

自由黨倡政府派5千至1萬元電子消費券。（周皓宜攝）

須正視消費券紓困作用

其實從前年開始討論消費券計劃以來，港府官員便一直忌諱將它直接給稱作「紓困」措施，反而總是集中強調它對促進本地消費、提振經濟氣氛或鼓勵電子支付的作用。就算是陳茂波在諮詢會議上的發言與最新一篇網誌，他依然刻意地將電子消費券跟其他一次性紓困措施區分開來。反觀立法會議員和廣大市民多數傾向將其視作一種「紓困」措施，縱使它的「普遍受惠」性質未必有效針對弱勢群體，但卻沒多少人會否認它始終有助基層渡過難關。

從治理者角度來看，推動消費、刺激經濟與直接協助「紓困」的措施，最終目標應該都是為了提高人民生活水平。既然消費券已被證明兼備前述功效，那麼在探討「紓困」措施要「力求精準」抑或「普遍受惠」之前，特區政府必須先正視消費券同樣是「紓困」措施的事實，並且不可以再透過所謂「解說」掩蓋此點。

至於若想讓消費券計劃實行起來在「力求精準」及「普遍受惠」之間取得平衡，政府討論方向也應該是如何調整派發的對象及金額，研究怎樣能讓更有需要的對象獲得更多的恩惠，而非為了避免遭人抨擊便因噎廢食、削足適履地將整個計劃給全盤否定。舉例來說，當局可以考慮讓收入較少的基層市民獲得更大銀碼的消費券額度，或者針對基層民生用品消費項目提供更高的優惠或補助。

陳茂波總結全年工作，特別提到消費券計劃。（fb片段截圖）

累進加稅應該提上議程

另一方面，儘管陳茂波還試圖用政府開支龐大、有效運用公帑、保留財政實力等理由來反對再次派發消費券，但他已承認今個財政年度赤字狀況未如原先預期嚴重，可見港府現時按理仍能承受繼續推行消費券帶來的財政壓力。退一步說，即使財政赤字最後真的是嚴重到無法支持新一輪消費券或是其他「紓困」措施，政府還有透過向富人加稅增加庫房收入來實施再分配的選項。

港府如果真的憂慮消費券等「紓困」措施會造成財政壓力或無法公平分配，那麼它大可以增加富人稅收來彌補這些問題。樂施會日前發表了《殺人的不平等（Inequality Kills）》報告，便指出兩年疫情嚴重加劇了全球貧富懸殊情況，世界99%的窮人收入進一步下降且陷入了生命危機，故此該會建議各國政府應該立刻針對財富資產開徵永久的累進稅，然後投資於各種消除社會及經濟不平等的公共措施，這些說法對堅尼系數長年居高不下的香港尤其適用。

翻看陳茂波去年的網誌，有十多篇文章正是在推介消費券計劃，8月的一篇〈施政為民〉更把消費券說成「讓最多市民受惠、最多商戶受益，且資源可全數在本地經濟中流轉的舉措」，又聲言推行計劃要「想民之所想，解民之所困」、「朝著讓市民感受到、分享到和受惠到的方向推進」。如果他對消費券計劃的上述判斷並無任何改變，那他就應該繼續設法維持及改進此一善舉才對，別要尋找藉口逃避責任。