辣招未足壓抑樓市　善用稅收服務社會

撰文：評論編輯室
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稅務局近日公布了去年香港三大住宅印花稅（俗稱「辣招稅」）的數據。三大印花稅於2021年合共有5,117宗，所涉金額高達129.47億港元，對比起2020年個案宗數與金額分別都大升四成。個別印花稅而言，涉及住宅物業的新從價印花稅（DSD & AVD）所錄得的金額更高達93.6億，佔三大印花稅整體的72.3%，與去年同比上升近五成。

住宅印花稅收入大幅上升，反映成交頻繁，它仍無法有效壓制樓市炒風。私人住宅格價去年創下新高，政府應堅持以公營房屋滿足大眾需求，而非繼續鼓吹「上樓」。另一方面，這也說明政府可以從熾熱的樓市中徵得可觀收入。有會計師樓預計去年政府的實際財赤並沒有當初預估中嚴重。既然政府仍有不少收入，便更應該善用稅收做好二次分配，而非只做「守財奴」。

樓價高企公營房屋才是解決之道

去年印花稅雖然仍低於2019年前的水平，但經歷2019年社會運動以及兩年新冠疫情後，2021年印花稅仍然能錄得可觀反彈，反映了樓市成交暢旺。而頻繁的樓市成交正是支持樓價長期高企的因素。去年9月樓價創下新高，中原城市指數CCI錄得185.62的歷史高位，至12月即使稍為回落至182.5，全年仍升4.8%。升幅不單高於通脹及平均薪酬加幅水平，而且遠遠跑贏本地股市（同期恒生指數按年下跌約14%）。

這無疑反映了單靠「辣招稅」無法控制樓市炒風，樓價在多重不利因素下仍然跑贏物價。要更好的解決香港人「上樓難」的問題，政府還是得跳出以往一直強調幫市民「置業」的想法，改為以居屋及公屋等公營房屋滿足市民的基本需要，並與用於投資的商品住宅市場完全分開。這才是長治久安之計。

善用印花稅勿做守財奴

另一方面，印花稅收增加四成，也說明政府的財政能力比想像中好。會計師樓安永本周三（12日）發表報告指，按其對政府收入及支出狀況推算，包括新增的印花稅及賣地收入等，政府在2021/2022財政年度的財政赤字大約為180億，比去年2月財政預算案中所估計的1,016億少近八成。

安永估計2021-22年度政府財赤只有約180億。（安永新聞稿）

實際答案是多少，很快便會在新一份《財政預算案》中揭曉。事實上，政府過去編制預算時往往過於保守，經常出現盈餘，才累積了過萬億的財政儲備。即使近兩年疫情令收入大減，但政府的稅收仍然可觀。與其每年累積下更多的盈餘到財政儲備做「守財奴」，政府更應該善用收入，一來是針對現在疫情扶助基層及有需要市民，二來是長遠增加在醫療、社會福利等方面的支持，改善公共服務。財政司司長陳茂波亦就新一份《財政預算案》做公眾諮詢，他實應該改變一直以來過於保守的「理財哲學」，讓稅金用得其所。

釋放樓奴需要有上進心的是政府房委會是時候考慮重啟回購居屋限呎樓雖然可取　惟不足市民安居增建房屋也不能夠放棄主導權公營房屋供應數字不當誇大資助房屋須嚴守「只住不炒」原則
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