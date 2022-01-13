辣招未足壓抑樓市　善用稅收服務社會

稅務局近日公布了去年香港三大住宅印花稅（俗稱「辣招稅」）的數據。三大印花稅於2021年合共有5,117宗，所涉金額高達129.47億港元，對比起2020年個案宗數與金額分別都大升四成。個別印花稅而言，涉及住宅物業的新從價印花稅（DSD & AVD）所錄得的金額更高達93.6億，佔三大印花稅整體的72.3%，與去年同比上升近五成。



住宅印花稅收入大幅上升，反映成交頻繁，它仍無法有效壓制樓市炒風。私人住宅格價去年創下新高，政府應堅持以公營房屋滿足大眾需求，而非繼續鼓吹「上樓」。另一方面，這也說明政府可以從熾熱的樓市中徵得可觀收入。有會計師樓預計去年政府的實際財赤並沒有當初預估中嚴重。既然政府仍有不少收入，便更應該善用稅收做好二次分配，而非只做「守財奴」。

樓價高企公營房屋才是解決之道

去年印花稅雖然仍低於2019年前的水平，但經歷2019年社會運動以及兩年新冠疫情後，2021年印花稅仍然能錄得可觀反彈，反映了樓市成交暢旺。而頻繁的樓市成交正是支持樓價長期高企的因素。去年9月樓價創下新高，中原城市指數CCI錄得185.62的歷史高位，至12月即使稍為回落至182.5，全年仍升4.8%。升幅不單高於通脹及平均薪酬加幅水平，而且遠遠跑贏本地股市（同期恒生指數按年下跌約14%）。

這無疑反映了單靠「辣招稅」無法控制樓市炒風，樓價在多重不利因素下仍然跑贏物價。要更好的解決香港人「上樓難」的問題，政府還是得跳出以往一直強調幫市民「置業」的想法，改為以居屋及公屋等公營房屋滿足市民的基本需要，並與用於投資的商品住宅市場完全分開。這才是長治久安之計。

善用印花稅勿做守財奴

另一方面，印花稅收增加四成，也說明政府的財政能力比想像中好。會計師樓安永本周三（12日）發表報告指，按其對政府收入及支出狀況推算，包括新增的印花稅及賣地收入等，政府在2021/2022財政年度的財政赤字大約為180億，比去年2月財政預算案中所估計的1,016億少近八成。

安永估計2021-22年度政府財赤只有約180億。（安永新聞稿）

實際答案是多少，很快便會在新一份《財政預算案》中揭曉。事實上，政府過去編制預算時往往過於保守，經常出現盈餘，才累積了過萬億的財政儲備。即使近兩年疫情令收入大減，但政府的稅收仍然可觀。與其每年累積下更多的盈餘到財政儲備做「守財奴」，政府更應該善用收入，一來是針對現在疫情扶助基層及有需要市民，二來是長遠增加在醫療、社會福利等方面的支持，改善公共服務。財政司司長陳茂波亦就新一份《財政預算案》做公眾諮詢，他實應該改變一直以來過於保守的「理財哲學」，讓稅金用得其所。