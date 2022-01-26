「安心出行」檢測資訊宜更完備

「安心出行」流動應用程式自從前年推出以來，一直是特區政府用來協助大眾應對疫情的主要工具。在接收感染風險通知與強制檢測公告等方面，不少市民更是完全依賴「安心出行」程式作為唯一相關資訊來源。根據政府統計，「安心出行」至今合計發放逾1萬個有感染風險的處所提示，並且有超過32萬名市民收到通知後前往進行檢測。



然而，隨着近日本地疫情再起、檢測公告愈趨頻繁，「安心出行」提供檢測資訊的一些不足之處亦陸續浮現。本星期三（1月26日），立法會選舉委員會議員黎棟國就在會議上批評「安心出行」發放信息時間滯後，而其內容亦未直接列出強制檢測的日期和次數，僅是提供有關新聞公報的連結和同日檢測公告附表。

出入掃碼應該連網驗證

對於信息資訊內容不足，創新及科技局局長薛永恒表示衞生防護中心將會「優化強制檢測公告的內容，清楚列明所需要檢測的次數及日期」。但對信息發出時間滯後，他卻說「個別用戶實際接收通知的時間或會受其網絡服務及手機運作等因素影響」，又稱只能建議用戶將手機定期連線至網絡，實際等同擱置此一問題不理。

需知道現時市場充斥大量預載「安心出行」的手機，其用戶往往沒有開啟裝置連接互聯網功能，單純只是利用它來充當出入不同場所的「通行證」。當局如果有意的話，理應盡快更新「安心出行」程式，要求市民掃瞄場所二維碼的時候也要連接網絡進行認證，這樣就能避免出現手機長期「斷網」而接收不到檢測資訊的情況。

需為檢測提供更多便利

與此同時，既然「安心出行」已經是許多市民接收強制檢測公告的主要資訊內容，那麼它除了在出現感染風險時提供檢測日期和次數之外，其實亦得考慮加入更多有關資料。譬如近日每處強制檢測次數基本都在一次以上，所以程式可以改為每逢到達強制檢測日期都會發出提示信息，減低市民中途偶爾忘記去進行檢測的機會。

最後，現時不同地區都有強制檢測需求，部分檢測站的排隊人數明顯增加，並且引發交叉感染憂慮。當局也能嘗試透過「安心出行」協助舒緩此一系列問題，像是在程式裏列出各社區檢測中心和流動採樣站的實時人流資訊，又或是加入快速搜尋鄰近檢測站位置與直接預約檢測時段等功能，這樣相信也對幫忙為需要檢測的市民提供更多便利。