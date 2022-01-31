烏克蘭臨崖勒馬　政治豪賭不可取

烏克蘭的緊張局勢近來似乎出現轉機。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）近日多次為局勢降溫，包括上星期五（28日）指戰爭危機令烏克蘭經濟付出重大代價，呼籲西方國家勿再炒作烏克蘭將被入侵的觀點來製造恐慌。澤連斯基身邊的政治顧問據報也表示，美國大肆宣傳俄羅斯入侵是「別有用心」。



鳥克蘭最近的表態與之前有明顯差別，與美國分歧愈來愈大，反映烏克蘭漸漸從幻想中醒悟，明白一旦發生戰爭，對該國根本沒有好處。

戰爭對烏克蘭不利

自去年下半年起烏克蘭與俄羅斯關係升溫，兩國各自在邊境集結軍隊，到底誰才是「始作俑者」卻如羅生門般各執一詞。烏克蘭曾警告俄羅斯，對方若入侵的話美國將為烏克蘭提供支持。也許當時烏克蘭以為借助美國之力可以嚇倒俄羅斯，甚至收復東部處於半獨立的地區。

不過，隨着局勢不斷升溫，資本恐慌性逃出烏克蘭，其經濟首當其衝。而且，德國、法國、英國等歐洲國家都表示不會直接派軍支援，而美國及北約也表示未有計劃發兵，可見西方國家對參戰表態消極，它們最多不過承諾經濟制裁俄羅斯，又或是向烏克蘭提供武器。這意味着假如真的開戰，烏克蘭將要獨自與俄羅斯周旋，而兩國軍事實力懸殊，這無疑是以卵擊石，烏克蘭甚至可能有滅國之危。

假如烏克蘭爆發戰爭，加上現時正值美國的加息周期，歐洲的戰爭恐慌很可能成為資本大規模自歐洲出逃並回流美國的契機，屆時歐洲將被美國資本收割。包括烏克蘭在內的歐洲國家當然明白，故此也不願問題升溫。反而美國卻一直高調宣傳「俄羅斯入侵論」，甚至批評德國在烏克蘭問題上不夠積極。先不論美國是否居心叵測，但歐美在烏克蘭問題上分歧顯然巨大，烏克蘭問題升溫對其在歐洲的處境更加沒有好處。

臨崖勒馬不如謹慎行事

因此，近來烏克蘭盡力為戰爭降溫，反映澤連斯基終於明白先前將烏克蘭人民置於美俄兩國風口位的判斷錯誤，根本無利可圖。根據俄羅斯媒體引述報道，法國、德國、烏克蘭及俄羅斯四國代表上周三（1月26日）在巴黎舉行「諾曼第模式會談」（Normandy Format）時一致同意烏東地區應該永久停火，可算是澤連斯基臨崖勒馬之舉。

在現代西方政治中，政客政治豪賭失敗大不了辭職或退出政界，就好像舉行脫歐公投而失敗的英國首相卡梅倫也只是辭職了事，這令不少政客視執政為一種權力遊戲。但對於人民而言，有些政治決定的後果影響深遠。就像當下的烏克蘭局勢，如果戰爭爆發，生靈塗炭，結果將無法補救。

烏克蘭問題仍未完全解決，戰爭會否降臨尚是未知。但像澤連斯基等的政客如果每每走綱線玩火，他們並非每次都能成功停在懸崖邊，難免有可能會墮崖而粉身碎骨。因此，負責任的政客如果在出問題時才知道臨崖勒馬，倒不如從開始時便仔細思考後果，謹慎行事。香港過去一些政客亦曾走綱線挑戰中央底線，造成了難以挽回的後果，他們今後亦應慎戒之。