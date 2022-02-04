北京冬奧｜一時的紛擾與一直的步調

北京冬季奧計會周五（4日）晚開幕，曾經執導2008年北京奧運開幕式的張藝謀再次擔任總導演。國家主席習近平日前在國際奧委會會議致辭時，表示中國將為世界奉獻一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。



若說這屆冬奧是排除萬難才能舉行，即使有點誇張，但與事實也不會很遠。而困難當中最大的要數新冠疫情。開幕日前三天，內地錄得平均每日23宗本地個案，三日總計北京錄得5宗本地病例。這個數字對比起歐美以至香港當然要好得多，但考慮到變種病毒株Omicron的傳播能力，再少的個案也值得警惕及提防。

BBC：最嚴格管控的國際體育賽事

疫情之外，國際政治的博弈也給這場體育盛事蒙上陰影。去年12月，美國白宮宣布將外交抵制北京冬奧會，不派如副總統等重要官員出席。其盟友澳洲、英國和加拿大等也加入行列，表示不會派政府官員出席北京冬奧，原因離不開是中國的人權問題，包括新疆維吾爾族的事件。剛舉行夏季奧運會的日本雖然不表示要外交抵制，但亦不派遣內閣級官員出席北京冬奧。

但是問題對於中國政府而言，從來都是要被解決的。當歐美這一波疫情確診人數創新高的時候，北京政府實施嚴格的閉環管理，將冬奧入境者與社會完全隔開。英國媒體BBC形容，這屆冬奧「很可能是迄今為止最嚴格管控的國際體育賽事」，園區內的人必須經常佩戴口罩及保持社交距離，每天進行深喉樣本的核酸檢測，包括清潔在內許多措施都由機器人負責執行。即使外圍疫情嚴峻，北京仍然有望在接近零傳播的情況下舉行這屆冬奧。

政治爭議非少見 展示中國的認知

至於外交爭議，看來也沒有打亂中國的步調。中國政府強調，外交抵制有違奧林匹克憲章精神，又謂中國並沒有向美國官員發出邀請。而俄羅斯總統普京的到訪對於北京而言本身也是重要的。至於三個月前曾經引起國際關注的彭帥事件，國際奧委會主席巴赫到訪北京期間也會與她本人會面，可以預料這個安排有助化解矛盾。

事實上，雖然奧運會以去政治化為主要精神，但以往被國際政治影響的例子屢見不鮮。遠的、在冷戰期間美國和蘇聯互相抵制奧運會不說，近一點的還有2014年俄羅斯舉行的索契冬奧，其時歐美以普京政府打壓同性戀及貪腐醜聞為由進行外交抵制。當然，索契冬奧本身難以說得是成功的一屆，但這是因為俄羅斯當局涉及運動員用藥風波，並不是外交抵制本身。

即使在開幕前紛擾不少，但北京冬奧還是會順利舉行。正如白宮所說，總統拜登還是會收看賽事，支持美國的選手。早前打「台灣牌」的捷克，其總統還是祝願了北京冬奧會取得圓滿成功。開幕式總導演張藝謀表示希望展望現代和未來，展示中國重新自我認知和看世界，體現輕鬆而自信的一面，這大概也就是中國政府舉辦這屆以「一起向未來」為主題的冬奧會的步調。