陸港兩地無法獨善其身　互相指責不如齊心抗疫

內地近日新冠疫情有回升跡象，國家衛健委公布本周三（16日）新增1317宗新冠確診個案，包括深圳等多個主要城市都推出封城或類似的限制措施。內地一些輿論將疫情復發歸咎於香港的第五波疫情「倒灌內地」，怪責港府「不禁不管控」抗疫失敗以致拖累內地。



客觀而言，內地疫情的爆發的確與本港第五波有密切關係。自香港爆發疫情後，不少人為逃避隔離從香港偷渡回深圳等地而形成傳播鏈，而內地病源追縱也發現不少個案的根源來自於香港。

指責違中央援港原意

內地的疫情很可能源自於香港，說明了香港與內地絕不是「河水不犯井水」的關係。香港與內地只有一河之隔，即使設有關卡也難以杜絕偷渡，因此其中一邊出現疫情，另一邊都難言高枕無憂。正因為兩地一脤相承，中央政府才更不能坐視香港第五波疫情全面爆發。內地在物資以至於人手方面全力援港除了展示國家對香港的關懷之外，更表現了兩地命運與共的特質。

內地怪責香港疫情失控的言論可以理解，也值得香港謙卑反思。但激進地說要撤回內地援港醫護，非但不能緩解問題，也有違國家一直以來積極支持本港抗疫的原意。內地與香港既然命運與共，更應該齊心合力一起對抗疫情，只有兩地都控制好疫情，才能最大限度地減低爆發風險。

深圳市政府因疫情作出快速反應，決定封城七日。

香港人也應反思

特首林鄭月娥周四（17日）在記者會被問及對內地輿論怪責香港有何看法，她回應指社交媒體上每日也有很多不同的評論，認為對此最隹回應是不要看、不要聽、不要信。然而這其實只是「鴕鳥心態」，並非應對問題的好方法。雖然我們無法影響內地的輿論與民意，但當中也有很多值得香港人與政府反思的問題。

從政府層面上，內地民意之所以會對香港有所不滿很大程度是針對香港政府抗疫不力，反應遲緩，以致疫情失控。雖然香港政府強調已經盡力抗疫，但內地民眾看在眼裡，再與內地抗疫的嚴謹程度對比，優劣顯然而見。因此，香港政府應該藉此機會深切反醒。

除此之外，香港部分人對內地的敵視也促使了內地人對香港的不滿，最終因疫情而爆發出來。遠的而言，在2020年疫情剛爆發之時，部分香港人不單不去關心內地疫情，更視內地為仇敵，要求馬上封關阻止內地人來港。以至近期以來，內地積極援助香港，甚至積極派出珍貴的醫療人員赴港，但本地醫護團體及部分輿論將焦點卻錯放在種種質疑，例如不懂英文等。即使一些問題要關注，但敵視內地援港措施的話，也難怪有內地人會以直報怨。

內地與香港除了疫情之外，在各方各面都有緊密關係。我們一直強調「積極一國兩制」，近年中央亦調整對港政策，兩地不再是「河水不犯井水」的關係，而是互相幫助、合作、融合的兩個社會。因此管理好兩地關係是香港與內地當局的共同責任，也是共同目標。善意和合作是雙向的，要達到雙方都能彼此諒解，各方都須多走一步。