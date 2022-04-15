國安教育不只是國安法教育

2015年7月通過的《中華人民共和國國家安全法》第14條規定，每年4月15日為全民國家安全教育日，然而香港特區政府礙於不同理由，等到前年開始才正式在當日舉行較大規模的宣傳及教育活動。今年教育局和保安局就為全港中小學生合辦「2022年國家安全齊參與」計劃，當中包括標語創作、海報設計及網上問答比賽等活動。



正如中央和特區政府多番強調的，國家安全問題其實並不限於政治安全。在「總體國家安全觀」的概念下，它還涵蓋軍事、經濟、文化、社會、科技、網絡、生態、資源等其餘多個領域的安全問題。至於在不同領域裏保障國家安全的手段和工具，亦不應該限於以檢控特定刑事罪名為主要內容的《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》。

國安法通過。（歐嘉樂攝）

國安法外港府無事可教？

由中央出手制定的《香港國安法》從公布施行至今將近兩年時間，它的效用相信已為社會各方認可，不少根據該法起訴的案件都在法院完成了審理程序。普及《香港國安法》的地位與知識，無疑屬於本地國安教育一個重要環節，但問題是在香港保障國安並非單純要求執行《香港國安法》而已，相關教育自然也不能只知道圍繞該法。

舉例來說，今年教育局課程發展處為各中、小學製作了「國家安全教育展板」，但其內容仍然很重視講述《香港國安法》的由來與內容，特別中學版本更加專門用上整塊來作相關介紹。該處聲稱為支持學校推行《憲法》、《基本法》及國安教育而編訂的「國事小專家」互動問答遊戲裏，跟國家安全相關部分同樣是以《香港國安法》內容為主。

對比同為特別行政區的澳門，當地同類展覽除了簡述2008年澳門《維護國家安全法》之外，內容更多介紹新近工作進度，譬如去年就提到《網絡安全法》、《樓宇及場地防火安全的法律制度》及《危險品監管法律制度》等其他國法項目的進度。換一角度來看，港府在本地國安教育活動拿不出《香港國安法》以外的主題，倒可能說明了當局在此方面未能做出成績。

為配合澳門《網絡安全法》生效，司法警察局新增多個新部門。

宣傳推廣應該照顧時地

更加重要的是，任何題目想得到有效教育和推廣，都不可能完全脫離時局最新進展。隨着社會衝突遠去，近來維護國家安全焦點，顯然已從街頭市面上的止暴制亂，轉移到保障網絡和金融安全。另一方面，雖然本港新冠疫情逐漸回穩，但是內地與其他國家的情況並非如是，故此防控疫情仍舊屬於當下要積極關注的國安議題。

上月底國家司法部、全國普法辦公室發布《關於開展2022年全民國家安全教育日普法宣傳活動的通知》，便要求各地政府必須「結合國家安全面臨的新形勢……推動全社會充分認識資料安全、生物安全對於國家安全和經濟社會發展的重要性」，以及「加強公共衛生安全、傳染病防治、突發公共衛生事件應急管理等方面法律法規的宣傳，促進依法防控疫情、維護國家安全和公共安全人人有責的觀念」。

圖為2021年4月15日，全民國家安全教育日有人於警校為步操作出準備。（美聯社）

國安教育必須做到因地制宜、與時並進。一味強調《香港國安法》與政治安全，對其他領域和議題採取忽視態度，那恐怕不但有違「總體國家安全觀」初衷，甚至可以說是反過來暴露了主事者本身亦不黯相關問題。日前重慶以涪陵芥菜品牌研究來勾連糧食安全議題，一些沿岸城市則落力宣揚海洋安全重要性，香港未來也應該考慮一下如何打造具備自己特色的國安教育。