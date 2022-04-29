01多聲道｜政府架構重組可考慮設立首席醫療數據官

現屆政府今年1月公布了政府架構重組方案，特首候選人李家超近期亦表示希望架構重組能夠在新政府上任之前完成，並已在研議增設崗位。下届政府的架構愈加引發社會的關注和討論。



基於對國内外醫療行業的觀察，結合本港情況以及《施政報告》中對生命科學的關注，我建議政府可以在這一輪改動中增設「首席醫療數據官」，考慮讓此崗位同時向政府重組後的醫務衞生局和創新科技及工業局負責，統籌全港公私醫療機構的數據標準化，培養醫療數據科學家，推動醫療數據安全有序的共享，助力香港生命科學發展。此崗位作爲主要聯絡人，保持與本港官、商、學、民以及大灣區相關持分者的溝通，平衡各界訴求，保障病人利益，促進科技發展。



來稿作者：陳俊翹



最近幾年，創科局轄下的政府資訊科技總監辦公室，在支援開放數據政策上有不少有意義的嘗試。但具體到在醫療數據的開放和治理上，仍有很長的路要走。醫療數據敏感性高、體量巨大、類型複雜，需要專業人才來治理。在香港，作爲最大的數據擁有者（data owner）的醫院管理局運作較爲獨立；而私營市場機構分散，電子化程度和數據品質參差不齊。這使得社會在討論和建立醫療數據生態的工作上，困難重重。需要有號召力的機構和領導人，凝聚社會共識和智慧。

英美內地重視醫療數據

國内外都在設置醫療領域的首席數據官方面，做過很多有益的嘗試。美國2018年通過《循證決策的基礎》法案，要求聯邦政府必須落實循證決策，並且以計算機可讀的格式公開政府數據資源。據此，包括美國衛生與公眾服務部的各聯邦部門都已設立首席數據官。聯邦政府以下，很多州政府的衛生部門都設置了首席數據官。大洋彼岸，英格蘭國家健康服務（NHS）於2021年把舊崗位升級爲首席數據與分析官，統領整個醫療體系在數據和分析上面的工作，提升NHS裏面與數據科學相關的員工的職業發展。

國内，廣東省於2021年發佈《首席數據官制度試點工作方案的通知》，選取了包括醫療保障局等6個省級部門，以及廣州、深圳等10個市，開展首席數據官的試點工作。醫保是國内最大的醫療數據擁有者，醫保首席數據官的工作包括：推進數碼政府建設、 統籌規劃醫保標準化資訊化建設、加快推進醫保數據安全治理、推動實現醫保數據安全有序共享和使用、推動醫保數據資源開發應用等九個方面。插一句題外話，深圳和上海已於2021年通過《深圳經濟特區數據條例》和《上海市數據條例》，在法例的高度，保障數據這項國家戰略資源的安全和利用。

數據和人工智能時代的中堅

考慮到香港的情況，一個由新的醫務衞生局和創新科技及工業局共同領導的首席醫療數據官，能夠擁有更爲完整的權力、號召力和視野，並能充分運用兩局的政策遺產和技術實力。此崗位，應統籌全港公私醫療機構的數據標準化，打通數據孤島；應培養下一代醫療數據科學家，特別是在廣大的醫療工作者中，因爲他們將是數據和人工智能時代的中堅力量。

最後亦是最重要的，是推動本港醫療數據安全有序的共享，使得數據能夠幫助新的醫療技術（藥物、儀器、人工智能算法等）在香港的研發、注冊、支付和臨床應用。這些最終都能助力《施政報告》中提到的重點——香港生命科學——的發展，並進一步提升香港醫療機構的效率。在合適的時候，此崗位應推動香港關於數據與醫療創科方面的立法以及作業流程的擬定，公開透明地使民衆知道政府和醫院管理局在決策時參考何種數據、對數據品質和分析方法的要求、以及數據在決策中扮演的角色。

任職這個崗位的官員，既需要廣闊的醫療、科技和行政知識，更需要有服務的心態。需要仔細聆聽業界的聲音，同時與民衆保持溝通。他可以與很多本地機構合作，比如中文大學（數據科學與政策研究課程組、醫學數據分析中心等單位）、香港大學（醫學院、數據科學研究所等單位）、浸會大學計算機科學系、互聯網協會開放數據小組、團結香港基金會、香港科研製藥聯會、各類型病人組織和醫護人員協會，以及已經在與醫院管理局洽談數據分享的香港科技園。灣區風起雲湧，醫療日新月異。他應在大灣區的交流中扮演重要角色，透過粵港澳藥械通、港深創新及科技園等的政策紅利，拓寬醫療數據跨境利用的場景和方法，縮短大灣區乃至全國人民受惠于醫療技術發展的時間。讓香港跟上國家和世界的發展大局，讓數據發揮最大的價值，讓民衆的健康獲得更大的保障。

作者陳俊翹在跨國醫藥企業從事數據生態圈的合作和建設，畢業於美國杜克大學醫學資訊學碩士及英國牛津大學循證醫學碩士。



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