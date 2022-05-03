為跨境貨車司機解困　政府要與深圳攜手

中港跨境貨車司機在上周六（30日）在邊境等候查驗期間在車內死亡，掀起跨境司機對新冠疫情下運貨的種種難題的怨憤，尤其是在等候查車期間不能下車。港深兩地政府近月致力就確保供港物資充足一事不遺餘力，雙方亦須以同樣態度善待跨境貨車司機，以至改善其他通關安排。



農曆年前後，第五波新冠疫情在港升溫，廣東省為防病毒透過司機傳入，對司機實施一系列檢疫措施，此等措施愈來愈高。跨境司機運貨的關卡愈來愈多，愈來愈嚴格。現時他們駕車北上過關前後要做核酸檢測，過關後要把車駛至指定口岸接駁點後下車，由接駁司機駕車到綜合接駁站後，再轉由作業司機到目的地企業，南下的過程就相反。若貨車不到目的地企業，可以在綜合接駁站完成裝卸貨物。

多名身穿防護衣人員登車了解。（讀者提供）

陸路貨運近停擺 全社會皆受苦果

由於核酸檢測需時，貨車到接駁點要消毒，以及要在接駁場排隊裝卸，跨境司機在接駁點要長時間等候。初期接駁點休息措施簡陋，他們要「好天曬落雨淋」，到現在才略見改善。不變的是當在貨車於接駁點外排隊和口岸查驗期間，跨境司機不能離車，飲食和大小二便只能在車內解決，完全缺乏活動空間。有業界代表指現時整個運送過程可長達二、三十小時，相比在疫情前，跨境司機可以直接駕車到內地交收貨物，數小時之內可來回邊境，兩者差天共地。因此，業界估計該司機猝死與未能正常工作有關。

疫情幾乎斷絕粵港兩地陸路貨運，業界指現時只有一兩成司機工作，其餘因為體力應付不來，工作量大減，跨境司機不願負擔內地接駁司機成本，擔憂內地司機駕駛態度不良，以至遲遲未把健康碼轉回綠碼而放棄工作。飯碗不保以外，不少行業的運輸成本上升，貨品供應緊張和逾期到達，市民仍然對早前蔬菜和豬隻等食品等斷貨記憶猶新。即使現時有跨境船運幫補，其效用也不及恢復陸運，而且成本同樣不菲。可以說，全香港也在承受跨境貨運阻礙的代價。

文錦渡接駁點跨境司機休息區。（南方都市報）

既說力爭通關 就把跨境司機成試點

其實跨境司機行業以至工聯會早於2、3月發聲，提出司機閉環工作取代接駁措施，以及提供臨時住所給有需要的同業，免得長期屈在司機位，亦為兩地陸路運輸鬆綁。然而，業界提議得不到深圳採納，反而對跨境司機的要求愈來愈緊，這或許因為深圳好不容易才控制疫情，而且香港每天新增感染人數仍較深圳和廣東省高，不能讓邊境再次成為病毒輸入缺口。

就此，港府能否再作一些安排給深圳考慮，例如另設司機核酸檢測標準。現時香港一般以CT值30作為確診新冠病毒的界線，但內地多以40為界線，衞生署可否為跨境司機的檢測報告顯示CT數值，以便深方辨識當中高數值者，從而免除入境檢驗？又例如港府與深圳協商安排旅館給有意繼續工作的司機先在深圳做七至十天檢疫，然後容許他們在關口和廣東省指定城市來回運貨三星期，期間在關口交貨車給本地司機。此舉可以減少接駁人手和接駁站。

爭取跨境司機工作是重要的，除了是恢復司機生計和貢獻兩地進出口貿易外，亦是作為兩地一般市民通關的試點。毋庸諱言，如果港深雙方連司機工作也協調不出更好的工作方案，又如何在商務、學生和一般市民的通關談得攏呢？下屆特首唯一候選人李家超在同於上周六的答問會強調當選後會盡量移除障礙以達致通關，同時香港亦應盡量創造通關條件。但其實距離換屆仍有兩個月左右，而跨境物流不能再冰封多兩月，現屆政府能否拿出勇氣和決心，在卸任前給跨境司機帶來好消息，亦為下任政府接手通關討論鋪路？