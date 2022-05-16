本周日（15日）是美國將沖繩地區的治權歸還日本政府的50周年，日本稱之為「沖繩返還」。然而，50年過去了，美國在沖繩的存在卻一直有增無減，並深深地威脅當地居民的生活及和平。



沖繩位處要衝，在過去幾十年一直是美國西太平洋的重要基地。尤其是蘇聯在90年代初解體後，美國漸漸將主要對手定為中國，沖繩超越北海道成為美軍在西太平洋最重要的基地。美國在不足二千平方公里的沖繩本島上建了十個空軍基地，駐軍達2萬人，佔在整個日本的三分之二。

圖為2014年，駐日美軍位於沖繩的多架MV-22魚鷹式傾轉旋翼機。（AP）

夾於中日韓之間的琉球群島

沖繩古稱為琉球群島，自古以來已經是中、日、韓水道的重要中繼點，其距中國內陸不過1,000公里，與朝鮮半島及台灣島的距離也在600公里左右。自14世紀琉球進入信史時代開始，當地人已經從事中、日、韓三國之間的貿易，並漸漸發展出自己的政治體制。夾在大國之間，琉球人為了自身安全先後在明朝開始向中國稱臣入貢，以及在1609年又成為日本的附屬國，成為中、日的雙重藩屬國。中國兩日因不想因琉球而動武，彼此對此亦是「隻眼開、隻眼閉」。

19世紀日本明治維新後，便馬上攻佔並吞併琉球，改置沖繩縣，此舉大大改寫了當地歷史。當時日本對東亞有很大野心，而沖繩的地理位置正好成為其發展的跳板，因此該地又被漸漸武裝化，有大量日本軍進駐。至二戰後期，日軍敗勢已定，但最後仍在沖繩島死守，結果造成沖繩軍民近20萬死亡，傷者更是無數。

沖繩人只能繼續犧牲

二戰後，日本作為戰敗國而被盟軍佔領，雖然1952年佔領期已結束，新日本政府成立，但美軍仍長期佔領沖繩為基軍事基地，以加強對中國內地和朝鮮半島的威脅。但至1970年代，東亞局勢漸漸緩和，例如韓戰結束後維持了十多年的和平，而中美亦開始破冰建交。在這樣的背景之下，美軍在1972年才決定向日本歸還沖繩治權。

不過，美國並沒有完全放過沖繩，仍然要求日本政府接受其在當地半永久性的駐軍。而近年美國仍奉行冷戰思維，不單視中國為系統性對手，也在附近炒作地緣軍事安全問題，例如台灣及朝鮮半島等問題，令具備重要地理優勢的沖繩更加不可能離開美軍的手掌下。幾乎可以肯定美國只要一天不放棄以軍事力量延伸其影響力，以及以陣營對抗勝過互惠合作的思想，沖繩不管再迎來多少個50年，也無法真正做到去軍事化，以讓當地人回歸到正常生活。

與烏克蘭很不同，沖繩居民及縣政府都極不希望沖繩繼承歷史宿命，成為大國之間的磨心。一旦爆發戰爭時，沖繩位處前線可能首都其衝被攻擊，只是美國日益加重的駐軍都已對當地居民帶來很大的困擾。例如，美軍士兵在沖繩有治外法權，過去多次出現騷擾甚至強姦當地婦女事件，當中有很多致死案例，但日方卻無法追究他們，只能交由美軍自行紀律處分。這些早已在當地成為重要的民生議題。而且，美軍的軍事文件顯示，美軍曾在冷戰初期將核武運入沖繩並進行訓練，假如東亞局勢繼續升溫，美國再次在島內部署核武並非不可能，屆時將使居民再進一步受核武的威脅。此外，美軍演習時造成的噪音、意外等，亦早已成為當地人的負擔之一。

沖繩人的聲音一直被日美兩國政府忽視，沖繩人的不滿乃至屈辱可想而知。（Getty Images）

然而，沖繩人對美軍的各種不滿恐怕都不會有所改善。作為關鍵的日本政府為了確保自身與美國的安全合作關係，並繼續敵視中國，那麼它便不可能認真對待沖繩居民的意見。未來的50年，沖繩人恐怕只能繼續犧牲下去。若要沖繩人過無戰爭憂慮的日子，世界大國便要懂得如何和平共處。大政治對小生活的影響，從來都是如此切實具體。