從東鐵頭等看政策價值

東鐵綫過海段周日（15日）通車，周一（16日）是首個工作天，不少過海上班的乘客在新啟用的會展站下車，亦有的人在四綫匯聚的金鐘站轉乘港島綫。觀乎首個工作天的運作，東鐵綫過海段運作順利，部份市民亦認為方便了不少。



圍繞東鐵綫過海段的討論中，其中一個話題是頭等車廂的去留。東鐵綫是港鐵九條主要路線中唯一設有頭等車廂的路線，乘車環境較舒適，車費較為昂貴，例如沙田往大埔的單程車票18元，頭等票價為36元。

隨着東鐵綫過海，可以預期乘客必然較以往增加。立法會議員張欣宇在回應頭等車廂去留時指指出，應視乎載客情況，若未至不勝負荷，港鐵可保留頭等車廂此獨有產物，為香港鐵路留下回憶。但議員田北辰則認為頭等車廂已完成「歷史任務」，頭等車廂較一般車廂少載80人，而且上水至金鐘的車程亦只需40分鐘，因此應考慮取消。

頭等需要、普通客流、集體回憶

觀乎二人的說法，我們至少可以歸納出幾個考慮因素：頭等乘客的需要、對普通車廂客流的影響、集體回憶此社會價值等。以頭等乘客的需要而言，眾所周知東鐵綫在上世紀是九廣鐵路英段，曾經是來往內地和香港的重要交通工具。對於這樣的長途客，較為舒適的頭等車廂自然有其需要。但如今東鐵綫主要接載香本港市民來往港九新界，車程不算長，而往返內地亦可用廣深港高鐵，頭等車廂的需要自然減少。

至於對其他車廂客流的影響，則因為頭等車廂載客量較少，意味普通車廂的乘客便要較為擠逼。根據港鐵向立法會披露的數字，東鐵新九卡列車載客量約為2,845人。每抽列車只得一卡頭等，按照田北辰提及的少載80人說法，可以得出一般車廂載客325人，頭等車廂245人，即少了約四份一。這個影響程度孰大孰小，無疑視乎車廂載客量的情況。若然普通車廂已經水洩不通，即使頭等車廂的乘客付了較多的車資，也會令人質疑是否公道安排。

至於集體回憶之說，也反映了許多措施不只簡單的效益計算，還涉及文化層面的社會價值。這個或許難以量化，但卻同樣非常實在。

東鐵綫車廂設計固然是港鐵公司的事，但藉此我們可見它跟許多公共政策一樣，涉及不同持份者的利益、有形及無形的因素考慮，而最終如何取捨也涉及了決策者的價值選擇。現任特首以「好打得」聞名，候任特首則強調要「幹成事」、增加效率，但其實政策制訂和執行又何止行政效率、做得快慢那麼簡單？比起港鐵公司的個別安排，政府的政策和措施所涉及的價值追求更多、更大。香港管治不彰，更需要檢討的無疑是背後的價值理念。