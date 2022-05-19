政府要扶貧更要防貧

撰文：湯文詩
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行政長官林鄭月娥本周三（18日）主持任期內最後一次扶貧委員會會議，總結本屆政府扶貧助弱工作成果。她認同委員會體現民、商、官合作和公眾參與，更重要的是肯定本屆政府扶貧措施成效明顯，令約110萬人脫貧。近年港府社會福利開支誠然大增，扭轉政府過往緊縮財政作風，但從結果看仍無阻貧窮人口增加，而且脫貧人數因為政府把公屋福利折現的扶貧措施而誇大，不能反映香港社會的貧窮現況。

林鄭稱任內大增社會福利經常開支71%至本年度的1,118億元，2020年計及所有現金和公屋福利後，貧窮人口由政策介入前的165萬減至55萬，貧窮率由23.6%降至7.9%。與此同時，她又稱長者生活津貼、在職家庭津貼、綜援計劃為扶貧「對症下藥」，加上為貧窮人口提供公屋、輪候公屋補貼、再就業和特別組群支援，故此認為扶貧成效十分明顯。

行政長官林鄭月娥5月18日主持扶貧委員會在本屆政府任期內最後一次會議，總結本屆政府扶貧助弱工作的成果。（政府新聞處圖片）

110萬人脫貧充滿水分

論扶貧力度，本屆政府確實是較以往幾屆重手，但若稱作「對症下藥」未免言過其實。即使只計算疫情前的狀況，2017至2019年的貧窮率也在上升。扶貧委員會報告指2020年長者生活津貼只令12萬長者脫貧，佔逾58萬貧窮長者約兩成而已，亦即長者要依靠其他收入才可脫貧。

另一方面，政府在2020年報告起把公屋納入為匯報扶貧成效重點，將居民住在公屋後省卻的私人租金視作增加收入和非現金福利。縱然公屋租金較低廉，但居民並不能從中取得現金，實際收入沒有變化。再者不少貧窮住戶在上樓前只居住劏房而不是完整單位、原有租金開支較低，居住公屋後的假設補助額也應較政府估算的少。由此可見，公屋扶貧成效被大幅高估。若要真正推知公屋減貧作用，政府先要向市民收集收入及房屋開支，才可以更公允地顯示他們的生活水平。

本港2020年貧窮人口達165.3萬，貧窮率達23.6％，較前年增加16.2萬人，創自2009年有紀錄以來新高。（資料圖片）

糾正一次分配助防貧

況且政府想要解決貧窮問題，除了注意自身的再分配角色之外，還得留意如何改善一次分配，尤其是靠增加市民工作收入和下一代教育機會來發揮防貧作用。舉例來說，最低工資自2019年起便停留在時薪37.5元，疫後通脹加劇，食物和能源開支大升，薪金更難追上物價。政府應該積極主導最低工資談判，爭取商界同意來年增加時薪，利用漣漪效應承托基層薪酬。另一方面，職業專才教育理應幫助學生在畢業後尋得收入保障，不過現實是他們的就業路往往未必如預期般順遂。就此教育部門需要檢討課程架構，加強僱主對職訓教育的信心，以拓闊學生脫離跨代貧窮的路徑。

現屆政府的扶貧成果不彰，候任特首李家超亦有責任，因其任政務司司長大半年期間為扶貧委員會主席。李家超主張施政要「以結果為目標」，但他在政綱現時提出的劏房兒童脫貧千人計劃只是「細眉細眼」。新政府應該善用貧窮狀況的研究和成果，定下具體減貧、防貧目標，像是在任期內把政策介入前、後的貧窮率下降多少百分點等，然後在此基礎上重整福利和就業措施，提升收入、縮窄貧富差距，緩解基層受經濟逆境的衝擊。

香港不是第三世界而是兩個世界共同富裕不只公平也有利經濟世界在改良資本主義　香港政府仍在打瞌睡
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