文體旅局出師不利　「香港故事」有待說好

在下屆特區政府管治團隊裏，留任的楊潤雄是唯一平調其他位置的官員，將從教育局局長改任文化、體育及旅遊局局長。他形容自己的工作要開拓新領域，希望日後能夠以文化、藝術、體育配合旅遊來講好「香港故事」，從而令香港發揮文化之都、盛事之都、旅遊之都的特色，並且加深市民對文化歷史的認識。



根據政府架構重組方案，新成立的文體旅局由現時商務及經濟發展局轄下通訊及創意產業科（撇除電訊及廣播事務範疇）和旅遊事務署，以及民政事務局轄下文化科、康樂及體育科和西九工程策劃組合併而成，康樂及文化事務署及旅遊事務署在重組後需向此一新局報告。楊潤雄成為問責官員前，曾任民政事務局首席助理局長、九龍城民政事務專員，既有民政事務經驗，社會對他的新工作自然更高期待。

楊潤雄。（資料圖片）

當局不重確保「香港故事」材料

想要講好「香港故事」，前提肯定是先掌握和保護好相關材料。然而昔日作為著名景點的珍寶海鮮舫，最近竟以拖離香港、沉沒大海告終。這艘水上餐廳一來盛載市民不少集體回憶，二來具有文化價值，不但曾出現在影視文化作品，其全世界最大和最豪華的規模亦象徵着香港1970年代以降經濟起飛的成就，屬於本地重要旅遊資源。海鮮坊落得如此下場，群眾除了感嘆噓唏之餘，更加質疑政府部門辦事不力，才導致原先「躍動港島南」計劃下將它交給海洋公園活化的方案流產。

另外，立法會議員陳克勤在本星期三（6月22日）就「抗日戰爭」事宜質詢署理民政事務局局長陳積志，當中問及東江縱隊老戰士在港人數統計、相關口述歷史輯錄情況、對抗戰遺蹟的保護和宣傳等。惟局方回應幾乎無視這些提問，只是自說自話交代過去舉辦了一些專題展覽、放映電影或建設網站，正好又是一個港府對「香港故事」材料未夠重視的例子。

東江縱隊港九獨立大隊在香港邊界附近行軍情況。（香港政府檔案處）

文化歷史重要性不亞於政治經濟

治港者近年基於各種原因很強調說好「香港故事」，但具體工作往往偏重講解今天香港的政治環境、經濟發展或法治情況，有時甚至還不諱言目標是吸引外國資金及人材而已，可是這些並非真正意義上的「故事」。想對人們說清楚香港過去一路如何走來的「故事」軌跡，主事官員必須更重視歷史文化方面的內容。

早在討論政府架構重構之時，社會已經有聲音擔憂文物保護政策範疇留在財政司與發展局，會對置於政務司轄下的文體旅局工作構成影響。我們希望下屆政府能汲取珍寶海鮮舫沉沒等事件的教訓，在文化保育上更加積極有為，將現時支離破碎的「香港故事」整理完善，如此也才便利將當中一些元素轉化為有益旅遊或其他經濟面的資源。候任局長日前坦言仍未去西九M+博物館，希望他到訪參觀時能從與香港相關的展品中更好認識香港特色，從而懂得如何發揮香港的軟實力。