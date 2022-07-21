要處理好爛尾樓斷供的公義問題

內地近日屢屢出現樓花業主因樓盤「爛尾」而集體向房貸銀行停繳貸款的情況。據報道指，全國有十多個城市的業主聯合起來拒絕交貸款。事情不單大大打擊了對內地房地產市場的信心，更有人擔心會否擴大成為金融系統問題。雖然一些專家指這引發大規模風險的機會不太，但如果不正視問題及教訓，長遠而言將成深層次問題。



早可預見的問題

了解內地房地產市場的規則及近年行情的人，相信不會為近來出現的集體斷供潮感到驚訝。成了企業快速擴張，內地發展商過去一直熱衷於賣樓花先獲取資金的經營模式，在一切順境的情況下驟眼看並沒有太大問題，不過假如樓市或經濟環境出現逆境，發展商出現資金斷裂等問題，甚至倒閉收場，那就會有大量尚未興建完成的爛尾樓盤出現。

內地去年開始打擊樓市房貸，有不少過度擴張、未能周轉的房地產發展商經營困難甚至倒閉，例如著名的恒大集團尚未完全脫離危機。因此，至少從去年開始，其實我們應該已經可以預期內地會出現大量爛尾樓盤。根據一些內媒推算，現在爛尾樓所涉金額已逾一萬億人民幣。

近期的爛尾盤列表。（鳳凰網）

再延伸下去，內地在賣樓花時，與香港有一點非常大的差異是，香港買家在交付完首期之後，一直到樓盤完成後才須繳交房貸。也就是說，樓盤一旦爛尾，最多不過損失首期罷了。然而，內地的樓花在施工完成前，買家業主便有責任開始供款，而樓盤即使爛尾還是要繼續供款。一旦發展商公司倒閉，樓盤永遠爛尾，業主便要「供個吉」——付出整個單位的代價而一無所得。這種荒唐事情顯然難為人所接受，在太平時期只有一兩宗業主可能會自嘆倒霉，但像現時爛尾樓盤大量增加，業主聯合起來集體斷供其實早可預期。

汲取過度擴張的教訓

雖然說，這一切是白紙黑字的制度，業主買家本身就應理解風險才作買賣樓花決定，但制度本身過度傾向於幫助發展商快速發展，又或是保護銀行利益，卻犧牲了民眾的利益，顯然不合乎社會公義。正如官媒《環球時報》前總編輯胡錫進評論，業主的行為雖然極端，但也無可奈何。

一些報道指，有業主為了避免投資完全泡湯，自己眾籌資金繼續施工。問題要民眾自行解決，顯然不算理想。政府應該積極跟進問題，減輕業主的損失。不管事件會否成為更大的經濟危機也好，政府如果不正視這個問題，將失信於民。人民如果對政府失去信心，長遠對政府管治帶來的危機可能更大。銀保監近日雖發聲明說要「保交樓」、「穩預期」等，但尚未知成效如何，政府應該確保危機得到妥善解決。

以往依靠房地產作為經濟支柱的增長方式恐難以為繼。（VCG）

這亦說明內地過去為了快速擴張經濟，的確留下了不少問題，一旦經濟遇冷，問題便會浮現。現在回頭看，去年整頓樓市是正確的，主動刺破危機產生痛楚也是必須的。任由房地產過度擴張這個問題繼續下去，只會令危機爆發時所做成災難更大。政府一方面應做好現在的善後工作，另一方面也應該把握機會做好市場規管，將積壓下來的問題改正。例如，應該限制或之取消賣樓花的制度，至少不應讓樓盤尚未建好業主便要承擔起整個單位供款的責任。只有實際行動改變遊戲規則，才能再次穩定人民的信心。