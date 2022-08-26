01論壇．邵家輝｜盡快全面通關以挽救經濟

為應對今年初的第五波疫情，特區政府調撥大量資源以支援企業渡過難關，包括重推停業處所資助、電子消費券、保就業計劃等支援外，還破天荒立法制定暫緩追租條例。這些措施確實起到了不俗的效果，但大多屬於一次性的權宜之計，可以救急卻無力解決企業經營困難的根本性問題。



支援措施大多數已經執行完畢，雖然業界得到了喘息機會，但在藥效過後現在又重新面對困境。正所謂長貧難顧，要求政府長期支援不切實際，香港唯有盡快控制疫情、提升疫苗接種、全面恢復通關，才是治本之道。



來稿作者：邵家輝



當前香港最迫切的問題，無疑首推通關，這也切合國家主席習近平早前在港期間的重要講話精神。習主席稱讚香港過去發揮了連接祖國同世界的重要橋樑和窗口作用，然後又強調中央未來將繼續支持香港維護拓展暢通便捷的國際聯繫。現階段要實現全面通關的確不容易，新班子必須不畏困難，無論對內還是對外通關，成熟一項推一項，以繼續保持香港的國際地位，這才符合香港利益，又能貢獻國家所需。

爭取「0+7」 單向通關內地

日前，新一屆政府根據科學研判，推出入境檢疫「3+4」新政，受到各界普遍歡迎。從數據來看，出入境人數也有了明顯的增加，其中機場單日入境人數從措施前的三四千已經倍增至七八千，出境人數也有相應的增長。但這仍比疫情前相差極遠，可見目前的措施對絕大多數人而言依然成本太高。尤其今年11月本港會有金融高峰會和國際七人欖球賽舉行，如果入境檢疫安排不能進一步放寬，兩大盛事必將失色不少，因此有不少聲音呼籲進一步將入境檢疫安排改為「0+7」。

醫務衞生局局長盧寵茂就此表示，會否進一步放寬需有數據支持並考慮疫情發展。港大感染及傳染病中心總監何栢良則指出，將滿足第三針列為基本、下調疫苗通行證至幼童、引入新疫苗吸引打針三大要求後，便有條件部署「0+7」。希望港府能在「3+4」實施一段時間後，及時審視措施對本地疫情的影響，如果數據證實確實沒有帶來額外風險，便應該考慮進一步放寬入境檢疫安排以及推出相應的配套措施。

除了海外入境者，內地入境者的安排亦需要優化，以吸引內地旅客和商務客。目前對內地來港者除「回港易」或「來港易」人士外，同樣採取「3+4」入境檢疫措施，但內地是全世界疫情管控最嚴的地區，也是風險最低的旅客，其實香港可以完全實現對內地的單向免隔離通關，入境只需要進行檢測便可。即使暫時做不到單向通關，回港易和來港易的安排亦應該一視同仁，現在為香港居民設置的回港易適用於全國，而來港易只限於廣東省，這明顯不符合邏輯，來港人士風險高低應取決於其生活的地區而非身份。

香港投資基金公會早前的調查指，約三分二基金公司認為，吸引人才來港或留港仍困難，97%認為與國際及內地通關是重拾香港競爭力的關鍵。因此，盡快通關對於香港經濟民生可發揮立竿見影的作用，挽救已經危如累卵的香港經濟和奄奄一息的本地企業。香港如果能同時與內外通關固然最好，正如特首李家超所言，兩者並不矛盾。總而言之，香港絕不能繼續像現在這樣，內外交困、坐以待斃，而是必須設法自救，以保持對國際國內聯繫的渠道暢通。

作者邵家輝是立法會議員（批發及零售界），自由黨主席。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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