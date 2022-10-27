中共修章可窺管治方針

中共「二十大」通過修改《中國共產黨章程》（黨章）的決議後，新華社報道這次修改共50處，總綱部分37處，條文部分13處。修改內容包括加入了「兩個維護」、修改有關「一國兩制」的表述、加入打擊台獨的句子，以及強調要「逐步實現全體人民共同富裕」等。



過去的經驗告訴我們，中共的政策方向和邏輯都會清楚地出現在重要的文件之中。就好像2019年反修例示威後，同年10月底的十九屆四中全會對香港問題作出了重要指示，衍生了其後中央對香港的調整。

二十大閉幕通過黨章修正案等三項決議。（01直播截圖）

中央對港的調整和堅持

這次黨章修改在關於「一國兩制」方面，將舊版的「按照『一個國家、兩種制度』的方針，促進香港、澳門長期繁榮穩定」前部分，改為「全面準確、堅定不移貫徹『一個國家、兩種制度』的方針」。黨章要求「全面準確」地執行「一國兩制」，或存反映過去在未夠全面準確的問題。尤其是河水不犯井水的區隔論，不但未能處理好陸港關，亦未能確保國家安全。中央在2019年後出手制定《港區國安法》及修改選舉制度，便是「全面準確」的體現。

至於「堅定不移」，更說明了中央對「一國兩制」的堅持，並不如2019年後一些人所說意欲破壞或放棄「一國兩制」。「全面準確、堅定不移貫徹」這十個字去年起常見於中央對「一國兩制」的表述，尤其是十九屆六中全會發表的第三份歷史決議有此說法。簡而言之，「全面準確」表達對「一國兩制」的撥亂反正之外，「堅定不移貫徹」同時代表了中央不會改變「一國兩制」的方針，更不會在2047年後便改變，坊間「一國兩制」已死的講法不攻已破。

「堅定不移貫徹」則代表中央不會改變「一國兩制」的大方針，它並不會在回歸五十年後的2047年後自然消失，可以視為中央為了反駁坊間一些人指出「一國兩制」已死的講法。

黨章因時制宜 應對問題

黨章的修改反映了中共中央對形勢的研判，另一個例子是黨章加入了「堅決反對和遏制台獨」的表述。比較「十九大」之前的形勢，近年美國「以台制華」，台獨勢力猖獗有待無恐，顯然中共因時制宜，不會對此放任不理。

而舊時的「逐步消滅貧窮，達到共同富裕」改為新版「逐步實現全體人民共同富裕」，也反映了與時俱進的特質。中共去年100周年黨慶時，已經宣布全面建成小康社會，既已不存在絕對貧窮，「消滅貧窮」自然可以刪去。而在「共同富裕」前加上了「全體人民」，並將其置於「鼓勵一部分地區和一部分人先富起來」之後，一方面反映了中央追求全國人民都能過上富裕的生活，以分配方式讓更多人能向社會中層上流，形成橄欖型社會，另一方面「先讓一部分人富起來」亦穩定了外界的期望，亦即「共同富裕」並不等於追求絕對均富，中央不反對有貧富差距，只是不會任由其不斷擴大。

不論對港、對台抑或內地治理，中共顯然都有原則、有節奏地推進工作，因應時勢解決問題。香港面對經濟和社會問題眾多，李家超政府同須提高治理水平，切實排解民生憂難。