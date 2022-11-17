特朗普不是「回來了」，而是未曾離開。



過去兩年，他無法在那個他曾經非常活躍的社交平台發言，或許也消失於香港人的視線。但對於他的支持者，對於美國那些保守右翼而言，特朗普一直都是能夠代表他們的聲音，期待着他重返白宮。



去年1月6日的國會山莊事件震撼全球，特朗普呼籲支持者衝擊國會的做法，被視為超出了民主社會的底線。美國民調網站「538」的數據顯示，去年2月1日特朗普的不支持度及支持度分別是56.8%和38.8%，兩者相差18個百份點。而截至特朗普宣布參選2024年總統之後的星期三（11月16日），不支持度和支持度分別是54.1%和41.0%，差距收窄至13.1個百份點。

11月15日，美國佛羅里達州，特朗普於海湖莊園中宣布競逐2024年美國總統大選。（Rebecca Blackwell／美聯社）

社會、國會、保守黨的三層撕裂

在國會山莊事件後兩星期，拜登發表就職演說，矢言「讓美國團結起來，團結我們的人民，團結我們的國家」。但接近兩年過去，美國沒有趨向團結的跡象。在剛舉行的中期選舉，民主黨保住了參議院的多數議席，眾議院的控制權卻落了在共和黨人手中。按民主政治的邏輯，這可以說是美國選民——尤其是共和黨支持者——對拜登的表態。

拜登和民主黨在中期選舉前打「墮胎權」的牌，結果眾議院的多數優勢還是丟失，立法通過保障墮胎權的路徑也就行不通。墮胎無疑是美國自由派心目中的普世價值、基本人權，但對於保守右翼國民而言，最高法院的裁決卻是撥亂反正。美國社會的撕裂過去兩年看似緩和，但如今分裂政府已成定局，勉強維持的和諧表象只怕亦將戳破。

不只民主黨和共和黨、左翼和右翼、自由和保守的撕裂，即使在共和黨內部，也是陷於一片混亂。保守黨主流大老麥卡錫和麥康奈爾分別保住眾議院和參議院的領袖地位，但與特朗普關係密切的極右自由黨團聲勢仍然頑強，前主席比格斯角逐眾議院領袖時便得到了31名黨友支持。31人看似不多，但共和黨在眾議院的優勢不出十席，這31票便成為了主流共和黨人不得不爭取的關鍵部份。

11月15日，美國佛羅里達州，支持者在海湖莊園中迎接特朗普出場。（Andrew Harnik／美聯社）

特朗普選情是拜登和保守黨的成績表

再者，雖然不少特朗普支持的候選人在中期選舉落敗，但他本身在共和黨選民之中仍然有相當支持度。在YouGov近日的民調中，特朗普落後佛羅里達州州長德桑蒂斯7個百份點，但在另一個機構Morning Consult的民調，他領先對方14個百份點。其他潛在參選人如前副總統彭斯，隨時只能陪跑。

美國下屆大選距今仍然兩年，特朗普如此早早宣布參選，眾所周知也是為了多個藉口，將來指控拜登政府的刑事調查屬政治打壓，干預選舉云云。但就是這樣的一個身陷醜聞、抗疫不力、煽動騷亂的前總統，即使在社交平台上被封鎖禁言，兩年過去卻仍然具號召力——這就是美國政治和社會的當今局面。

特朗普的選情不論如何，也將會是拜登政府和共和黨的成績表。他得到愈多的支持，愈代表拜登執政不合格，無法解決右翼選民的需要，也是共和黨被掏空價值、蜀中無大將的證明——再一次的證明。與其責怪極端勢力，還不如檢討治理出了什麼問題。