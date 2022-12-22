解構二十大．四｜讀懂中國共産黨如何長期執政

【編按】中共總書記習近平今年10月在中國共產黨第二十次全國代表大會發表報告，具體闡述了他將如何帶領中共實踐治國理政願景，表明中共今後的中心任務是「團結帶領全國各族人民全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民偉大復興」。

要讀懂篇幅逾三萬字的二十大報告或許不容易，但它卻是認識中國共産黨在今後一段時間戰略意圖和治理規劃的最直接文獻。以馬克思主義為理論旗幟的中共為什麼積極推動意識形態領域的中國化時代化？中共所展現出的長期執政堅定自信底氣何在，報告中正式闡釋的「中國式現代化」與西方現代化又有什麼差異？中共如何認識習近平提出的「百年未有之大變局」，身處變局中心的中國又將給世界格局帶來什麼變化？本系列文章圍繞這些問題作出解讀。（系列十之四）



中國共産黨不是西方意義的政黨，更不是中國傳統的朝代，應該說它是一個時代。習近平為什麽強調「建黨精神」和「莫忘初心」？因為在過去一百年，中共確實沒有改變自己的初心使命，用二十大的說法，就是「以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」。要讀懂中國共産黨的政治意圖和抱負，二十大報告是不錯的文件。

在二十大報告中，習近平用四個主題將中共今天的情況說得很明白。他首先詳細介紹了中共過去十年的工作，不只是說成就，還將問題和挑戰說得清楚。他用事實剖析了「治國理政」的實踐經驗，通過說明「一系列標誌性成果」，為中國共産黨執政本質進行了解讀。其次，習近平突出說明馬克思主義作為中共的「科學理論指導」是如何中國化時代化，強調了「中共共産黨為什麽能，中國特色社會主義為什麽好，歸根到底是……中國化時代化的馬克思主義行」。他繼而強調了中共的「使命任務」，就是「團結帶領全國各族人民全面建成社會主義現代化強國」。最後，習近平給出了莊嚴承諾：「堅定不移全面從嚴治黨」，手段就是「自我革命」，而且是「以黨的自我革命引領社會革命」。中共知道只有「時刻保持解決大黨獨有難題的清醒和堅定」，才能「贏得人民擁護、鞏固長期執政地位」。

習近平為「窯洞對」提出第二個答案

最近幾年，毛澤東與黃炎培的《窯洞對》經常被提及，估計是因為中共迎來百年黨慶，中共能否長期執政再次成為話題。習近平借機說明，顯然是要爭取主動。當年黃炎培的質疑是：中共如何跳出「其興也勃焉，其亡也忽焉」歷史周期率的支配？毛澤東的回答是：「只有讓人民來監督政府，政府才不敢鬆懈。」這樣的回答在當時很有突破性，那時的政黨能保證自己接受人民監督實屬難能可貴，但它不足以滿足今天的政治要求。習近平提出的第二個答案是「自我革命」。

習近平很重視蘇聯東歐社會主義陣營解體對中共的警示。他深刻體會到蘇共是如何從一個先進政黨變成腐敗的特權組織，最後被徹底擊潰，而且在多個場合反覆引用這個教訓。習近平是在中共十七大成為中央領導的，當時中共的腐敗形勢可以說是觸目驚心，不少中央領導成員深陷腐敗的質疑中，中共在人民心目中的地位正逐步弱化，如果不盡快糾正，中共的執政前路堪憂。這是習近平提出「自我革命」的背景和原委。

中共領導人熟悉用唯物辯證法審視問題。接受人民監督理論上是外部力量對執政黨的約束，但在實際運作中執政黨可以毫不尊重人民監督。西方政治論述認為選舉就是人民監督的最佳方式，就是民主，現實中，西方的政黨輪替變成輪流坐莊，選舉變成挑選不那麽爛的蘋果，競選承諾只停留在獲取選票，當選之後應付一下就過去了，完全背離了制度初衷。中國共産黨認為人民監督重要，政黨自我監督同樣重要，不只是監督，而且是「自我革命」。能否做到，卻是道難題。

如果說中共歷史上發生多次路線鬥爭，不如說中共內部不斷發生路線爭論，改革和自我革命是它的常態，包括否定自己曾經的政治判斷和政策。改革開放是一場否定文革的革命，反腐是革命，延安整風也是革命，馬克思主義中國化時代化則是對自己的意識形態進行理論革命。習近平提出的「自我革命」就是總結中共過往經驗，為了保證中共長期執政而提出的理論構想，為建立政治監督制度提供理論支撑。

用「自我革命」不斷改善治國理政

中國傳統政治制度中的「言官」同樣是執政集團自我監察的體系設計，秦漢時期的御史大夫就是人們比較多提及的監察官員。由於當時是家天下，無法在權力傳承上包容監察制度，結果是失敗的。中共不是世襲制度，更不是家天下，管治團隊來自五湖四海，少了結構性障礙。習近平成功推動反腐，因為中共的權力組織非常嚴謹，存在組織內部的制衡，黨內一旦形成決議，消滅腐敗雖然不容易，但還是能做到的。為了深化制度性反腐，習近平設置了「國家監察委員會」，結合中央紀委等機構，這是中共「自我革命」的制度設計之一。然而，制度設置雖是解決治理困局的重要路徑，但制度癱瘓卻同樣可以造成尷尬。制度很重要、法律很重要，但執政黨的性質、價值觀、工作方法、執政文化同樣是關鍵。外部監督重要，自我監督更不能被忽略。中共提出「自我革命」作為跳出「治亂興衰」歷史周期率、確保長期執政的第二個答案，這是對人民監督的科學補充。

執政黨能否長期執政取決於人民是否認可。無論是什麽制度，對執政黨的認可決定於人民有否獲得利益，問題被解決了多少，對未來是否有所期盼。只有具執政能力的政治組織才可以做出保證。中共視執政為「趕考」，毛澤東在遷入北京之前就明確了這種心態。習近平提出「自我革命」，意義是一樣的。如果沒有「自我革命」的精神和制度要求，不能自覺糾正錯誤，接受人民的教導，無法時時刻刻有着如履薄冰、如臨深淵的戒慎恐懼之心，考試就不會有好成績，稍有不慎就會失去執政資格。蘇共瓦解的教訓歷歷在目。

無論是「人民監督」還是「自我革命」，都是為了更好地完成「治國理政」。沒有政黨不願意長期執政，中國共産黨也不例外。當特朗普歇斯底里呼喚「讓美國再次偉大」，估計沒有人相信這不是選舉語言。英國的約翰遜積極參與脫歐運動，估計沒有人相信他不是在爭奪權力，然而，出任首相後，他的言行卻足以讓人認清他只是一名政棍。西方政客與政黨頻繁地此起彼落、你下我上，當然不是民主制度的原意，而當政治制度、政黨、政客三者各行其是，政黨和政客不斷更迭，多好的制度都難以發揮作用。

中國在過去七十多年由同一個政黨、同一批共産黨員、同一種意識形態統治，過程中確實犯過重大錯誤，如大躍進和文化大革命等，但將七十多年串聯起來審視，它的執政成績是耀眼的，絕對不輸任何國家。特別是過去四十年，它的政策是連貫的，為人民解決貧窮的能力是超級的，相對其他發展中國家，經濟和制度建設多方面都是優異的。

西方批評中國共産黨壟斷權力，認為它專制，沒有保障人民的自由，但它們無法解釋為什麽絕大多數中國人支持它繼續執政。這就回到最根本的問題，人民為什麽支持某個政黨長期執政？除了獲得幸福生活之外，還能够有什麽理由？西方社會不習慣用「幸福」來評價政治，它們喜歡用權力或權利，認為政治就是分享權力的制度。它們強調制約權力、強調權力歸於人民，甚至細分到婦女權力、墮胎權利、LGBTQ權力、自由的權利等等。有時候也會呼喊生活的權利，平等工作機會的權利，甚至偶然間會要求合理分配財富的權利，但沒有人將這些權利當真，媒體甚至不報道。問題是，有了這麽多權力和權利，為什麽還不斷更換執政黨，而且是在同一群政黨中不斷輪替？

長期執政是為了不斷優化治國理政，否則如何保證幸福生活？西方曾經成功構建一套讓人信服的政治論述，中國共産黨也是在做同一樣工作。客觀地說，西方政黨曾經成功過，但後來失敗了，人民逐步失去信任。中國共産黨的論述曾經失敗過，經過不斷的糾正，獲得很好的成績，人民對其信任逐步上升，以致西方對其批評開始失去說服力。

中國共産黨對西方的最大威脅很可能就在制度設計上。它嘴巴上不討論權力或權利，卻不斷強化幸福生活的供給，打擊官員腐敗，防止資本無序擴張，控制物價，提升老百姓的收入，提供全民退休、社會保險，推進「兩不愁三保障」，落實鄉村振興策略，建設美麗中國等生態保護政策，而且積極宣傳共同富裕。它不是在犧牲經濟發展的情況下這樣做，而是有效實施經濟發展和分配政策，為完成任務提供經濟支撑。更不是靠寅吃卯糧，靠借貸或印鈔票來完成任務。當人民深刻感受到日子過得越來越好，又怎會需要游行示威，爭奪政權？推翻政府之後還不是要做同樣的事情，完成同樣的任務？只要中共維持這樣的政績，估計絕大多數中國人都支持它持續執政。

長期執政建基於三大要素

政黨應該在三個層面為自己長期執政提供支撑：首先，它必須擁有堅定的價值觀和相適應的理論體系。它的價值觀必須和人民的追求一致，它的工作只能是為了滿足人民的需要，這是執政黨必須做到的。中國共産黨的社會主義價值觀以及它的相關理論，都是為了改變世界，都是為了造福人民。既然中國人民支持中共的價值觀，認同這種價值觀相適應的理論體系，中共又可以落實它，長期執政也就不足為奇。

其次，執政黨必須具備治國理政的能力，它不是一時的能力，而是持續執政的能力。沒有人可以解決所有問題，因為問題本身也在發展。無論人或者政黨，都需要不斷改革，只有改革才能與時俱進，才能應對不斷冒起的新問題。因時而變是任何政黨都無法避免的挑戰，能否洞察先機是治國理政會否成功的關鍵。中國共産黨雖然不需要應對其他政黨的挑戰，但它將人民作為執政的唯一服務對象，為治國理政提供了純粹的指向。《百年歷史決議》將中共歷史分為四個階段：人民民主革命時期、社會主義建設時期、改革開放時期、新時代。在這四個時期，我們都看見：實事求是洞察先機、克服艱難險阻、推動範式轉移、堅持自己的初心使命。這些都不是靠運氣可以獲得的成果。百年歷史證明中國共産黨掌握了治國理政規律，持之以恒，不斷提升能力，為長期執政夯實了基礎。

最後，一個執政黨必須擁有自我革命的意願、能力、制度設計。權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化。這是任何執政黨必須警惕的，解決這個「魔咒」只能够通過自我革命。中國共産黨是唯一不斷進行自我檢討的執政黨。或許是因為它不用參選，也就不用將自己說成天下無敵，吹噓自己能解決所有問題。「從嚴治黨」是習近平上任以來最頻密的政治宣言，黨內無數官員因此而下台。在二十大報告中，大家隨時讀到「執政考驗、改革開放考驗、市場經濟考驗、外部環境考驗」，「精神懈怠危險、能力不足危險、脫離群衆危險、消極腐敗危險」等諍言，這些都是「全黨必須牢記」的自我提醒。我們可以從共和黨、民主黨、工黨、保守黨、綠黨、社民黨等歐美政黨聽到這種對自己的告誡嗎？

現代政治的起源通常被定格在1648年的《威斯特伐利亞條約》，因為世界是在這個時候開始由不同的主權單元構成。政黨政治的歷史更短，民主選舉等政治模式事實上還在發展中。可能是因為政治的介入，對民主制度的學術討論其實並不多，而且都受制於意識形態偏見的約束。將西方政黨理論視為現代政治的理想模式並在中國教條地套用根本行不通，更何況它自身還在完善中。就好像「歷史終結論」，結果只是終結了自己不完善的理論設想。

比起中國共産黨究竟能够持續執政多長時間，人們更關心自己會活得多長，而活着的時候都希望執政黨可以全身心為自己服務。因此，真正的重點是中共能堅持為中國人民提供優質服務多長時間。如果一個執政黨確實做到，誰會浪費時間去推翻它？中國共産黨的執政不同於中國歷史上的朝代，也解構了西方政黨政治的理論想像，但它能否徹底突破中國數千年的朝代興衰，很可能還要經歷長時間的考驗。用今天的情况判斷，中國共産黨的時代正在蓬勃向前，方興未艾，擺脫教條的約束，做好對它的研究，才是認識它的最佳路徑。

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