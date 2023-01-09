通關「小試牛刀」　挑戰陸續有來

星期日（1月8日）起陸港恢復免檢疫通關，行政長官李家超在當日上午視察管制站後指出，多數日期與口岸的預約人數尚未滿額，強調及後將會「觀察數天」，「視乎實際情況……進一步讓口岸數目和人數安排更寬鬆」。根據入境事務處的臨時數據顯示，當天機場以外六個開放口岸入境訪客僅得15,823人次，出境則有兩倍以上的36,706人次；只算三個陸路口岸，入境與出境人次更分別為9,549人和26,642人。



雖然現時南下預約名額使用比例較低，入境香港人次也較出境為低，但有傳在福田與落馬洲口岸南下通道裏，當局職員並未詳細檢查旅客核酸檢測陰性證明。此事倘若屬實的話，那到日後人流進一步增加時，社會自然憂慮職員未必會認真地確認旅客陰性檢測結果，甚至擔心疫情防控的問題。

首批香港市民抵達落馬洲口岸等待過關。（南方網）

除了一些意見擔憂內地疫情傳播本港，隨着兩地恢復通關，社會亦有人憂慮南下旅客大量搶購藥物或增加本地醫療體系壓力等。還有像維持口岸具體運作暢順、防止「走水貨」的問題再次發生以至影響特定地區等，也都是市民大眾期待特區政府能拿出好表現的地方。

過關細節尚待完善

觀乎通關首日情況，無論北上抑或南下，兩邊過境均有要求旅客使用微信小程式「海關旅客指尖服務」填寫「健康申明卡」，南下更加沒設置紙本填報的替代選項，導致一些人需要在路上忽忙下載安裝相關應用程式。至於過關流程整體消耗時間，可能由於人流密集或程序較以往繁複，似乎有點緩慢，跟疫情前直接過關有着相當差距。

「海關旅客指尖服務」是中國海關首個面向進出境旅客個人通關申報服務的微信小程序。（中國海關）

兩地政府無疑有必要加強彼此之間的溝通，讓北上、南下兩邊從確認旅客核酸檢測陰性證明到容許紙本填報「健康申明卡」等細節有對等安排，並且應該督促職員們盡快熟習恢復免檢疫「通關」後的工作程序，確保去到人流數量進一步增加的農曆新年前後，能夠維持以至提高工作效率，不致延長出入境人士在管制站逗留的時間。

醫藥搶位應為過慮

至於之前有人擔憂的南下旅客搶藥或增加醫療體系壓力問題，暫時看來亦根本沒出現。南下旅客部分可能來港接種二價疫苗，但因他們必須要經營醫療機構自費打針，跟政府開放市民接種的計劃分開處理，按理不會構成任何浪費特區公帑或剝削接種機會的問題。儘管輸入個案近日確實開始出現反彈，而且還首次錄得新變異病毒株XBB.1.5，但要注意該個案是經由英國輸入，跟恢復內地免檢疫通關毫無關係。

當然，香港當局也有責任防範於未然。例如澳門為應付藥品「走水貨」，特別規定個人「限制止痛退熱藥五盒或五瓶、複方感冒藥五盒或五瓶、化痰止咳藥五盒或五瓶、新冠快速抗原檢測試劑五盒帶離澳門」，相反香港海關這邊仍只是提醒和抽查旅客攜帶「合理」數量，未作出指定硬性數量上限以便全面客觀查驗。香港政府可以參考澳門經驗，為可能出現的藥物搶購問題及早制定預案，以免通關好事因旁生枝節而反成壞事。