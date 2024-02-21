辣招決定下屆財爺和特首？

有一位地產代理商，在前年11月曾經警告樓價或跌兩成，足以形成金融風融。結果2022年全年跌15%，不只金管局形容香港的金融體系穩健強韌，國際貨幣基金組織亦如此肯定。



這一位地產代理商，去年1月推測樓市短期已經見底，認為樓價將出現U型反彈。結果樓價在去年4月後再次回調，全年下跌6.8%。



不久之前，他才在訪問中提到比起九七金融風暴，現時樓價不算跌得很多。但對於下星期公布的《財政預算案》，他這兩天卻在揚言若不撤銷樓市「辣招」，「下任特首不會找你出任財政司司長，或下屆特首都選不到你」。



有趣的是，他坦言不能斷言「撤辣」能否令樓價止跌，亦提到不少人擔心「撤辣」也阻止不了樓市下行。但同時，他——以及整個地產業界——卻把「辣招」說得是「必須撤，而且應當盡快撤」。

現實一點說，業界一味呼籲「撤辣」，是完全可以理解的。樓價持續回落，成交金額縮減，市民的資金都跑到去定期存款，發展商的一手樓貨尾已經囤積到超過2萬個單位。但美國何時減息，不到香港決定；政治氣氛和輿論，他們也不好說。最能夠談的，就只剩下「撤辣」兩個字。

不管用不用「地產霸權」這個字眼，地產商和代理業界在香港向來都是舉足輕重的。加上一半香港人住在自置居所，當中又超過六成是住在私樓，業界當然容易拿跌市來做理由，要求政府改變政策，以更符合他們的利益。

要求政府「撤辣」是一回事，但是聲稱官員要承擔政治後果，可能做不到財政司司長或特首，那卻是另一回事。我們當然不認為司長的仕途這樣就會受到威脅，但地產代理商能夠說這樣的話，恐怕也實在是「地產霸權」下香港奇特的政治倫理。

不過官商同謀的日子已經過去，亦都必須過去。在習近平的七一講話後，我們的特首和財政司司長都已經表明了，特區政府的發展理念已不再是「積極不干預」和「大市場小政府」，而是會更好結合「有為政府」和「高效市場」。印花稅不管去或留、調不調整，都不是只看業界利益，而必須以社會整體利益為重。

我們無法從撤不撤辣，就斷言官員是否下屆財爺、下屆特首。但肯定的是，官員是否破除利益固化藩籬，破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，是有政治後果的。誰能夠令市民的房子住得更寬敞、創業的機會更多、孩子的教育更好、年紀大了得到的照顧更好，才能得到社會的認同、中央的支持。