來稿｜綠色航運有助企業建立戰略優勢

來稿作者：袁尚文、于承忠



在當前全球經濟格局中，環境保護、可持續發展和環境、社會及治理（ESG）已成為商業成功的關鍵因素。香港，作為國際貿易和商業的樞紐，正積極擁抱這些理念，特別是在航空業這一全球性行業中。可持續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel，簡稱SAF）在香港航空及貨運業的未來發展中佔據着核心地位。在全球氣候變遷的關注不斷升溫的背景下，航空業作為關鍵的碳排放行業，其減排努力對於實現全球氣候目標至關重要。SAF作為一種創新的綠色替代燃料，不僅有助於減少航空業的碳排放，而且為企業帶來了一系列戰略性優勢。

據研究顯示，SAF的使用能夠顯著減少高達80%的碳排放，這對於航空公司和貨運企業實現環境可持續性目標具有重大意義。對於香港這樣的國際航空樞紐而言，採用SAF不僅能夠提升其作為全球航空中心的形象，還能夠增強其在全球航空市場中的競爭力。通過減少對傳統石油燃料的依賴，航空公司能夠有效降低二氧化碳及其他溫室氣體的排放，為全球減排目標做出實質性貢獻。

在遵守國際和地區環保法規和標準方面，SAF的使用能夠幫助企業減少對政府監管的依賴和風險。隨着越來越多的國家和地區，如歐盟，採取措施限制航空業的碳排放，SAF的採用成為企業應對這些挑戰的有效策略。此外，SAF的推廣使用也為企業在市場上展現其對環保的重視和履行企業社會責任的機會。

在商業策略層面，航空和貨運公司可以將SAF作為市場競爭優勢的關鍵。通過提供使用SAF的航班和貨運服務，企業能夠吸引越來越多關注環境問題的消費者和企業客戶。提升綠色形象有助於擴大客戶基礎，提高市場份額，並為企業開拓新的商機。

香港已經在提供SAF方面成為先行者。香港國際機場和國泰航空公司等已經積極推動SAF的使用，並與不同供應商合作，進行SAF的供應和使用試點項目。這些舉措不僅推動了香港航空業的可持續發展，也為其他企業提供了示範和合作的機會，影響至其他服務產業。

政府在SAF的使用和發展中扮演着至關重要的角色。政府可以通過制定相應的政策和法規，鼓勵和支持航空和貨運業採用SAF。這包括提供經濟激勵，如減免稅收或補貼，以降低SAF的成本。同時，政府可以加強與國際機構和其他國家的合作，推動全球SAF市場的發展。

我們建議，航空和貨運公司應加強合作，建立供應鏈合作夥伴關係，確保可持續燃料的供應。燃料供應商、能源公司和科技企業應合作研發和生產SAF。同時，政府應帶頭參與建立國際合作平台，分享最佳實踐和技術創新，推動SAF的全球應用。

教育和宣傳是推動SAF發展的長遠策略。航空和貨運公司可以加強對員工和消費者的培訓和宣傳，提高行業和持分者對SAF的認識和重視。同時，企業可以利用社交媒體和其他渠道，向公眾傳遞關於SAF的信息，促進社區對環境可持續發展的關注和行動。

總而言之，SAF對於香港乃至大灣區航空和貨運業的未來發展具有重要意義。通過降低碳排放，遵守環保法規，並利用綠色形象和商業策略，航空和貨運公司可以實現可持續發展的目標，同時為企業帶來多方面的益處。期待政府、企業和國際合作能夠共同推動SAF的發展，加強宣傳和教育，為行業和下一代的發展奠定堅實的基礎。

作者袁尚文博士、于承忠博士分別是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌、客席講師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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