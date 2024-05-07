楊莉珊｜青年未來有無限可能　社會輔導應是五光十色

都說青年是社會未來的接班人，可是我們要讓他們接誰的班？又讓他們接什麼班？這是筆者接手香港優質師友網絡（QMN）以來，不斷思考的一個問題。我們平台致力推動「Grows Together職場有你」這個青年職場成長計劃，過程中深深感到大多基層青少年對未來的就業空間缺乏想像，甚至感到迷茫。



來稿作者：楊莉珊



這主要因為年輕人無法得到充足、全面的職業發展資訊，而且他們也缺乏親身了解、體驗不同行業的機會。另一方面，社會輿論往往只關注「潮流性職業」，例如新近的創科、金融等，但「潮流性職業」顯然不能滿足所有青年的發展志趣，因此相當一部分青年不能找到適合自己的發展機會，這讓他們在大學選科的關鍵時刻，錯失了將未來發展與學習有效結合的黃金機會。

「Grows Together」項目在4月27日帶領80多名學生前往深圳市參觀不同行業，當中包括營運抖音平台的字節跳動公司，深耕文化行業的聯合出版集團的印刷板塊，以及北控水務在龍華區的橫嶺汙水處理廠。感謝企業界朋友對項目的支持，讓學生有機會親臨不同行業的工作現場，並在友師的輔導下，真正了解到不同行業的日常運作以及對從業者的要求與期望。

很多學生事後都表示，此行讓他們視野大開，不少同學更表示從中找到自己感興趣的工作崗位。有學生透過參觀抖音，了解到免費的短視頻如何創造商業利潤，也知道那些日進斗金的網紅，並非簡單的「靚仔靚女」便可達成。而在聯合出版集團的中商印刷公司，同學也知道自己天天共處的書本的真正製作過程如何，也知道這個傳統行業一點也不「老土」，在新科技的融合之下，可以有很多新的創意。

「印刷讓生活有更多色彩！」，聯合出版集團的梁兆賢副總裁向學生介紹，透過重溫商務、中華兩大品牌的發展歷史，感受中華文化的頑強生命力。透過系統性介紹印刷行業的發展，改變了很多學生對印刷行業的固有印象，「印刷在很多人印象中都是傳統行業，但其實並不落後，近年大量引入高科技來提高效率與品質，對熟悉科技以及具有創意的年輕人友殷切需求」。梁先生希望此次訪問不僅能鼓勵更多香港年輕人投身印刷行業，更能讓他們親身體驗一次「融入大灣區」的工作體驗。而同學們在汙水處理廠的參觀當中，也知道汙水處理需要很多不同的崗位才能共同完成，更加了解到這個工作對社會的重大意義。

筆者特意隨同參訪團一同體驗不同的行業，並從中發現同學對未來就業的想法非常多元化，對於印刷、圖書編輯等傳統行業感興趣者有，希望變身網紅、投身科技行業的也大有人在，希望熟悉科學來改善人類生活環境的同學一樣大有人在。但在過去，學校乃至社會都似乎過度追逐潮流，試回憶當年金融業騰飛的年代，社會都認為只有投身金融業成為「金領」才有前途，但當金融行業疲憊，科創業抬頭的今天，又有聲音一直鼓勵青年人投身科創行業，忽視了青年對其他行業的好奇心。

投身科創業並沒有問題，也值得鼓勵，但需要知道的是，並非所有青年人的興趣都在科創業，也沒有哪一個社會需要全民都從是同一個行業。我們作為陪伴學生成長的人，無論是教育工作者、社會友師，甚至是規劃未來人才發展的政府與社會，都不應該忽視香港社會的本質是五光十色，而每位學生都有不一樣的夢想，不應該被「大潮流」淹沒了個人的需求。因為我們深信，只有各展所長的年輕一代，香港的未來才真正可以五光十色，也這樣，香港的活力與魅力才可以更豐富。

作者楊莉珊是全國政協委員、香港優質師友網絡主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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